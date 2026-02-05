Το Ιράν δημοσίευσε λεπτομερή πολεμικά σχέδια πολέμου κατά των ΗΠΑ, περιλαμβάνοντας επιδρομές με πυραύλους, κλιμάκωση μέσω αντιπροσώπων (Χαμάς, Χεζμπολάχ, Χούθι), κυβερνοεπιθέσεις και απειλές για τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου, σύμφωνα με την Jerusalem Post που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC).

Σύμφωνα με το έγγραφο, το σενάριο ξεκινά με αμερικανικές επιθέσεις σε πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, ακολουθούμενες από γρήγορο ιρανικό μπαράζ αντεπιθέσεων με στόχο τις αμερικανικές περιφερειακές βάσεις.

Το έγγραφο επισημαίνει ενισχυμένες υπόγειες υποδομές και πλεονάζοντα δίκτυα διοίκησης, σχεδιασμένα να επιβιώνουν από αρχικά πλήγματα και να επιτρέπουν συνεχή αντίποινα.

Η στρατηγική προβλέπει κορεσμό με ομοβροντίες βαλλιστικών πυραύλων και drones για την υπερφόρτωση των αμυντικών συστημάτων Patriot και THAAD, ενώ ο «άξονας αντίστασης» της Τεχεράνης ανοίγει παράλληλα μέτωπα.

Χεζμπολάχ, Χούθι της Υεμένης και ιρακινές πολιτοφυλακές που συνδέονται με το Ιράν αναμένεται να επεκτείνουν τις επιθέσεις, περιπλέκοντας οποιαδήποτε αμερικανική εστίαση στο ίδιο το Ιράν.

Το κυβερνο-συστατικό της Τεχεράνης στοχεύει μεταφορές, ενέργεια, χρηματοοικονομικά και στρατιωτικές επικοινωνίες, με στόχο να διαταράξει αμερικανικές αναπτύξεις και να ασκήσει πίεση στις χώρες υποδοχής.

Στρατηγική χρήση του Στενού του Ορμούζ

Το σχέδιο αξιοποιεί γεωγραφικά το Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου και φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να ταρακουνήσει τις αγορές και να δοκιμάσει την υποστήριξη για συνεχή δράση των ΗΠΑ.

Η στρατηγική περιγράφεται ως ασύμμετρη αντοχή: όχι πλήρης ήττα των ΗΠΑ, αλλά παράταση ενός πολέμου με απαγορευτικό κόστος. Ο σχεδιασμός βασίζεται στην υπόθεση ότι οι πληρεξούσιοι του Ιράν μπορούν να συντονιστούν υπό πίεση και οι χώρες υποδοχής θα ανεχθούν την κλιμάκωση, ενώ η Ουάσινγκτον θα δώσει προτεραιότητα στην αποκλιμάκωση.

Το σχέδιο αποκαλύφθηκε εν όψει συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν στο Μουσκάτ του Ομάν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ο Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ θα πρέπει να «ανησυχεί πολύ», εγείροντας φόβους νέας κλιμάκωσης.

Την Κυριακή, ο αρχηγός του επιτελείου του Ιράν, υποστράτηγος Αμπντολραχίμ Μουσαβί, ανακοίνωσε αναθεώρηση του στρατιωτικού δόγματος προς επιθετική προσέγγιση μετά τον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν.

«Οι Αμερικανοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αν ξεκινήσουν πόλεμο αυτή τη φορά, θα είναι ένας περιφερειακός πόλεμος», δήλωσε ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Επίδειξη ισχύος από Ιράν: Ανέπτυξε προηγμένους βαλλιστικούς πυραύλους με βεληνεκές 2.000 χλμ (vid)

Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν αναπτύξει βαλλιστικούς πυραύλους Khorramshahr 4, οι οποίοι έχουν βεληνεκές 2.000 χιλιομέτρων και το φορτίο τους μπορεί να ξεπερνά τον ένα τόνο εκρηκτικών, όπως μεταδίδει σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Ο Khorramshahr 4 θεωρείται ως ο πιο προηγμένος βαλλιστικός πύραυλος που διαθέτουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν.

Σύμφωνα με το Fars, αναπτύσσεται επίσης μια τεράστια, υπόγεια βάση πυραύλων στο «διαστημικό αρχηγείο» των Φρουρών της Επανάστασης.

Iran’s Khorramshahr-4 hypersonic missile (Mach 17) with a maneuverable 2-ton warhead is now in combat service.

If weapons can maneuver in space, are today’s missile defenses already obsolete?

Is this the moment the hypersonic arms race goes nuclear?

Follow : @nostayug pic.twitter.com/BtP6jbjqLD — Nostayug (@nostayug) February 5, 2026

Η Τεχεράνη έχει αναθεωρήσει το αμυντικό της δόγμα μετά τον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο, υιοθετώντας μια πιο επιθετική στάση. Φέρεται να διαθέτει αρκετούς τύπους πυραύλων με βεληνεκές έως και 2.000 χλμ, ικανούς να απειλήσουν το Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις στην περιοχή του Κόλπου.

Οι ΗΠΑ αξιώνουν εδώ και καιρό από το Ιράν να περιορίσει το βεληνεκές των βαλλιστικών του πυραύλων.

Η Τεχεράνη έχει διαμηνύσει πως οι αυριανές συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο σουλτανάτο του Ομάν θα πρέπει να περιοριστούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, απορρίπτοντας οποιαδήποτε διαπραγμάτευση σχετικά με το πρόγραμμα κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων και ευρύτερα για τις αμυντικές δυνατότητές της.