Επίδειξη ισχύος από Ιράν: Δοκιμές προηγμένων βαλλιστικών πυραύλων με βεληνεκές 2.000 χλμ (vid)

Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν αναπτύξει βαλλιστικούς πυραύλους Khorramshahr 4, οι οποίοι έχουν βεληνεκές 2.000 χιλιομέτρων και το φορτίο τους μπορεί να ξεπερνά τον ένα τόνο εκρηκτικών, όπως μεταδίδει σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Ο Khorramshahr 4 θεωρείται ως ο πιο προηγμένος βαλλιστικός πύραυλος που διαθέτουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν.

Σύμφωνα με το Fars, αναπτύσσεται επίσης μια τεράστια, υπόγεια βάση πυραύλων στο «διαστημικό αρχηγείο» των Φρουρών της Επανάστασης.

Iran’s Khorramshahr-4 hypersonic missile (Mach 17) with a maneuverable 2-ton warhead is now in combat service.

If weapons can maneuver in space, are today’s missile defenses already obsolete?

Is this the moment the hypersonic arms race goes nuclear?

Η Τεχεράνη έχει αναθεωρήσει το αμυντικό της δόγμα μετά τον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο, υιοθετώντας μια πιο επιθετική στάση. Φέρεται να διαθέτει αρκετούς τύπους πυραύλων με βεληνεκές έως και 2.000 χλμ, ικανούς να απειλήσουν το Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις στην περιοχή του Κόλπου.

Οι ΗΠΑ αξιώνουν εδώ και καιρό από το Ιράν να περιορίσει το βεληνεκές των βαλλιστικών του πυραύλων.

Η Τεχεράνη έχει διαμηνύσει πως οι αυριανές συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο σουλτανάτο του Ομάν θα πρέπει να περιοριστούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, απορρίπτοντας οποιαδήποτε διαπραγμάτευση σχετικά με το πρόγραμμα κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων και ευρύτερα για τις αμυντικές δυνατότητές της.