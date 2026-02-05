Λ. Οίκος σε Τεχεράνη πριν τις συνομιλίες: Ο πρόεδρος έχει πολλές επιλογές εκτός της διπλωματίας

Σε συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα προσβλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ στις αυριανές συνομιλίες που θα διεξαχθούν στο Ομάν, δήλωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Η Καρολάιν Λέβιτ άφησε να εννοηθεί ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη, η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να επιδιώξει μέσω άλλων δρόμων την επίλυση του ζητήματος.

«Ενώ διεξάγονται αυτές οι διαπραγματεύσεις, θα ήθελα να υπενθυμίσω στο ιρανικό καθεστώς ότι ο πρόεδρος έχει πολλές επιλογές στη διάθεσή του, εκτός από τη διπλωματία, ως αρχηγός του ισχυρότερου στρατού στην ιστορία του κόσμου», είπε χαρακτηριστικά.

Ιράν: Οι ΗΠΑ να δείξουν υπευθυνότητα στις συνομιλίες

Ενόψει των προγραμματισμένων για αύριο Παρασκευή συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, η Τεχεράνη εξέφρασε την ελπίδα πως η Ουάσινγκτον θα επιδείξει «σοβαρότητα» και «υπευθυνότητα», με φόντο τις απειλές του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ενδεχόμενη ανάληψη στρατιωτικής δράσης.

«Έχουμε την ευθύνη να εκμεταλλευτούμε όλες τις διπλωματικές ευκαιρίες (…) για τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή», αναφέρει ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαϊλ Μπαγαΐ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, συμπληρώνοντας ότι ελπίζει πως «η αμερικανική πλευρά θα συμμετάσχει επίσης με υπευθυνότητα, ρεαλισμό και σοβαρότητα» στις συνομιλίες που θα διεξαχθούν στο σουλτανάτο του Ομάν.

Ανέφερε επίσης ότι η ιρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, αναχώρησε ήδη για τη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν.