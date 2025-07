Σφοδρές βροχοπτώσεις στη Ν. Κορέα: 14 νεκροί από τις κατολισθήσεις και τις πλημμύρες (pics&vids)

Δύο άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους και άλλοι δύο αγνοούνται στην πόλη-θέρετρο Γκαπιόνγκ της Νότιας Κορέας έπειτα από κατολίσθηση που καταπλάκωσε σπίτια, ενώ και οχήματα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά των πλημμυρών που προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις που σημειώνονται για τέταρτη ημέρα στη χώρα.

Με τις νέες αυτές απώλειες, ο συνολικός αριθμός των νεκρών αυξάνεται στους 14 και των αγνοουμένων στους 12 από την Τετάρτη που άρχισαν οι καταρρακτώδεις βροχές.

BREAKING: Death Toll Rises 13 in Gyeongsang Province, South Korea - Floods and Landslides.



Province Locations:👇

Sancheong County: 8 deaths (landslides), 6 missing, 58 rescued so far



Miryang: 1 death



Hapcheon County: 1 death



Jinju: 1 death



Gwangju: 1 death



Osan: 1 death pic.twitter.com/z3WKpDTwCN — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 20, 2025

Οι βροχοπτώσεις είναι πιθανό να σταματήσουν σήμερα και να ακολουθηθούν από κύμα καύσωνα, σύμφωνα με σημερινή πρόβλεψη της κυβερνητικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της χώρας.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις, οι οποίες είχαν σαρώσει προηγουμένως νότια τμήματα της Νότιας Κορέας, μετακινήθηκαν βόρεια στη διάρκεια της νύχτας, πρόσθεσε η υπηρεσία αυτή.

Σχεδόν 3.000 άνθρωποι δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους

Σημειώνεται ότι, σχεδόν 3.000 άνθρωποι εξακολουθούν να μην μπορούν να επιστρέψουν στις εστίες τους λόγω των καταρρακτωδών βροχών που σημειώνονται για τέταρτη ημέρα σήμερα στη Νότια Κορέα, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων δύο, και έχουν παγιδεύσει πολλά ζώα εκτροφής σε πλημμυρισμένους στάβλους και υπόστεγα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν ως τη Δευτέρα σε ορισμένες περιοχές, σύμφωνα με αξιωματούχους της μετεωρολογικής υπηρεσίας της Νότιας Κορέας, οι οποίοι συνέστησαν πολύ μεγάλη προσοχή για τον κίνδυνο να σημειωθούν κατολισθήσεις και πλημμύρες, εκδίδοντας προειδοποιήσεις για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Torrential rains in South Korea, the heaviest in 120 years, have left at least four people dead and one missing. Authorities have evacuated thousands from flood-affected areas as the severe weather continues. pic.twitter.com/UR1EmyxXEk — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 18, 2025

Το Σάββατο, 2.816 άνθρωποι εξακολουθούσαν να μην μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, από τους συνολικά πάνω από 7.000 που είχε χρειαστεί να απομακρυνθούν από τις εστίες τους τις προηγούμενες ημέρες των σφοδρών βροχοπτώσεων, στις οποίες 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο αγνοούνται.

Death Toll Rises: At least 4 people dead, 2 missing due to relentless rains pounding South Korea for a third straight day.⚠️



-Osan: 1 dead

-South Chungcheong: 3 dead

-Gwangju (Buk-gu): 1 missing



3,297 people in shelters, down from 5,000+ evacuated



Gwangju saw record… pic.twitter.com/M0uXmDDhn8 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 18, 2025

Στις σφοδρές βροχοπτώσεις που σημειώνονται από την Τετάρτη καταγράφηκε ρεκόρ βροχής που ξεπέρασε τα 500 χιλιοστά στην Σοσάν, στην επαρχία της Νότιας Τσουνγκτσόνγκ, η οποία βρίσκεται νότια της πρωτεύουσας Σεούλ, πρόσθεσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Σε άλλα μέρη της επαρχίας αγελάδες προσπαθούσαν απεγνωσμένα να κρατήσουν τα κεφάλια τους έξω από το νερό σε στάβλους και υπόστεγα που είχαν πλημμυρίσει.

🌏💨WORLD WEATHER WARFARE 🇰🇷 South Korea Floods: 4 Dead, 1,000+ Evacuated After Torrential Rains



South Korea has been hit by catastrophic rainfall, leaving 4 dead and forcing over 1,000 evacuations. In one tragic incident, a 10-meter-high wall collapsed onto a moving vehicle in… pic.twitter.com/JQVloamPMQ — Kristy Tallman (@KristyTallman) July 17, 2025

Πάνω από 641 κτίρια, 388 δρόμοι και 59 αγροκτήματα έχουν υποστεί ζημιές από τις πλημμύρες, διευκρίνισε επίσης το νοτιοκορεατικό υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Βροχοπτώσεις αναμένονται εξάλλου και στη γειτονική Βόρεια Κορέα.

Από σήμερα, Κυριακή, ως την Τρίτη έως και 150 με 200 χιλιοστά βροχής μπορεί να πέσουν σε ορισμένες βόρειες περιοχές της χώρας, ενώ σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές η βροχή μπορεί να φτάσει στα 300 χιλιοστά, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, την οποία επικαλέστηκε η βορειοκορεατική κρατική εφημερίδα «Ροντόνγκ Σίνμουν».