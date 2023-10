Πόλεμος στο Ισραήλ

Ένα βήμα βρίσκεται το Ισραήλ πριν την χερσαία επέμβαση στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ξεκίνησε η εκκένωση των αμάχων, μετά την ισραηλινή προειδοποίηση. Αν και η Χαμάς καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν στις περιοχές τους, πολλοί είναι αυτοί που επέλεξαν να απομακρυνθούν. Απειλές και από τους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ ότι θα επέμβουν αν ξεκινήσει η ισραηλινή επίθεση.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τους κατοίκους του χωριού Χανίτα, 500 μέτρα από τα σύνορα με τον Λίβανο, να κλειστούν στα σπίτια τους και να κλειδώσουν πόρτες και παράθυρα, τονίζοντας ότι υπάρχει υποψία για εισβολή ενόπλων σε εξέλιξη από τη λιβανέζικη πλευρά των συνόρων.

Το χωριό Χανίτα βρίσκεται απέναντι από τη λιβανική κοινότητα Άαλμα ελ Χαέμπ.

Ο ισραηλινός στρατός τόνισε ότι μια έκρηξη προκάλεσε μικρής έκτασης υλικές ζημιές σε ένα τμήμα του τείχους ασφαλείας στα σύνορα με τον Λίβανο κοντά στο σημείο.

Οι ισραηλινές δυνάμεις απαντούν με πυρά πυροβολικού προς τον Λίβανο στην περιοχή, τόνισε ο στρατός. Πηγές από τις λιβανέζικες δυνάμεις ασφαλείας ανέφεραν για ισραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον ενός φυλακίου του λιβανέζικου στρατού στο νότιο Λίβανο.

18:12 Χιλιάδες Παλαιστίνιοι διαφεύγουν προς τον νότο της Λωρίδας της Γάζας

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι διαφεύγουν προς τον νότο της Λωρίδας της Γάζας μετά την προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού.

17:38 Ο Πούτιν συγκρίνσει την πολιορκία της Γάζας από το Ισραήλ με την πολιορκία του Λένινγκραντ από τους Ναζί

«Αυτό είναι απαράδεκτο. Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια άνθρωποι ζουν εκεί. Δεν υποστηρίζουν όλοι τους τη Χαμάς», υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος.

17:36 Πώς η Χαμάς κρύβεται ανάμεσα στους αμάχους στη Γάζα

Οι τρομοκράτες της Χαμάς θέτουν σε κίνδυνο τους Παλαιστίνιους πολίτες με την αποθήκευση πυρομαχικών και τη διατήρηση βασικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη μέση πυκνοκατοικημένων περιοχών.

17:20 Φον ντερ Λάιεν - Μέτσολα στο Κφαρ Αζά: Η φρίκη αυτού που συνέβη εδώ είναι ανείπωτη

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα επισκέφθηκαν την Παρασκευή το κιμπούτς Κφαρ Αζά, στο οποίο διεπράχθησαν μαζικές δολοφονίες αμάχων από τους τρομοκράτες της Χαμάς.

17:12 Λευκός Οίκος: Δύσκολο εγχείρημα να εκκενώσουν τη Γάζα 1 εκατ. άμαχοι

Η εντολή που εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός πάνω από 1 εκατομμύρια άμαχοι κάτοικοι της βόρειας Γάζας να εκκενώσουν την περιοχή εντός 24 ωρών, θα είναι ένα «δύσκολο εγχείρημα», δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

16:57 Ισραηλινή ανθυπολοχαγός έχασε τη ζωή τους πολεμώντας τους τρομοκράτες της Χαμάς

Η 20χρονη ανθυπολοχαγός Αντάρ Μπεν Σιμόν ήταν άλλο ένα από τα στελέχη του ισραηλινού στρατού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των τρομοκρατικών επιθέσεων της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

16:45 Ισραηλινός ΥΠΑΜ: Υπαρξιακός για το Ισραήλ ο πόλεμος στη Γάζα

«Το Ισραήλ διεξάγει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο κατά των τρομοκρατών της Χαμάς για να επιφέρει μόνιμη αλλαγή», τόνισε ο Γιοάβ Γκαλάντ.

16:43 Ερντογάν: Το Ισραήλ πρέπει να επιτρέψει την ανθρωπιστική βοήθεια μέσω της Αιγύπτου

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι τουρκικές αρχές συνεχίζουν τις επαφές για την απελευθέρωση των ομήρων και την εξεύρεση λύσης στην κρίση.

15:50 Ρ. Σούνακ: «Απεχθής» αύξηση σε περιστατικά αντισημιτισμού μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ

Η Βρετανία είναι ευθυγραμμισμένη με την άποψη των ΗΠΑ ότι το Ισραήλ θα πρέπει λάβει μέτρα προφύλαξης για την προστασία των αμάχων στη Γάζα, αφού ο ισραηλινός στρατός ζήτησε πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι να μετακινηθούν μέσα σε 24 ώρες.



«Είμαι ευθυγραμμισμένος με αυτό που ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και ο (Αμερικανός) πρόεδρος έχουν πει ότι, φυσικά, το Ισραήλ θα πρέπει να λάβει κάθε δυνατό μέτρο προφύλαξης για να προστατεύσει τους αμάχους, ενώ ασκούν τη νόμιμη ικανότητά τους να υπερασπίζονται τον εαυτό τους», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Ρίσι Σούνακ, σε δημοσιογράφους σήμερα, Παρασκευή, ερωτηθείς για τις ενέργειες του Ισραήλ, όπως αναφέρει το Reuters.

15:45 Πεκίνο: Καρέ - καρέ η στιγμή που ο Ισραηλινός διπλωμάτης μαχαιρώνεται στη μέση του δρόμου



Το γύρο του Διαδικτύου κάνει το βίντεο που από την επίθεση που σημειώθηκε στο κέντρο του Πεκίνου, όταν ένας άγνωστος άντρας επιτέθηκε και μαχαίρωσε έναν Ισραηλινό διπλωμάτη σε κοινή θέα.

Στο βίντεο, διακρίνεται ο δράστης να παλεύει με το θύμα και να το ρίχνει στο οδόστρωμα, πριν το μαχαιρώσει, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περαστικών.

15:43 Γερμανία: Οι δυνάμεις ασφαλείας προειδοποιούν για κύμα αντισημιτικών εκδηλώσεων

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ) αναμένει κύμα αντισημιτικών διαδηλώσεων στη Γερμανία, ενώ δεν αποκλείει και το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν επιθέσεις εναντίον εβραϊκών θεσμών. Η κυβέρνηση προειδοποιεί και για αντισημιτικές εκδηλώσεις στα σχολεία.

15:40 Έγγραφα και χάρτες μαρτυρούν σχεδιασμό διετίας για την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ

Χάρτες και έγγραφα σε σαφείς εντολές και οδηγίες τα οποία βρέθηκαν επάνω σε νεκρούς τρομοκράτες της Χαμάς καταδεικνύουν ότι η επίθεση στο Ισραήλ ήταν «καλοσχεδιασμένη επιχείρηση», όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα «Wall Street Journal», με το δημοσίευμά της να αποτελεί ένα ακόμη για το πώς η Χαμάς σχεδίασε την επίθεση στο νότιο Ισραήλ. Όπως σημειώνει η ΕΡΤ, ο εκπρόσωπος των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων, Ρίτσαρντ Χεχτ, επισημαίνει ότι εξετάζονται χάρτες και έγγραφα που βρέθηκαν σε άψυχα μέλη της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς.

15:25 Σειρήνες ηχούν στο βόρειο Ισραήλ

Σειρήνες προειδοποίησης για εισερχόμενες ρουκέτες ηχούν σήμερα, Παρασκευή, το μεσημέρι σε πολλές περιοχές στο βόρειο Ισραήλ.

15:11 Ο ισραηλινός στρατός έριξε φυλλάδια με τα οποία ζητεί από τους κατοίκους της Γάζας να απομακρυνθούν

Ο ισραηλινός στρατός έριξε σήμερα φυλλάδια στη Γάζα στα οποία ζητεί από τους κατοίκους να φύγουν «αμέσως» προς τον νότο, σύμφωνα με ανταποκριτές του AFP στη Λωρίδα της Γάζας.

14:57 Η ιστορία πέντε φίλων που πήγαν στο φεστιβάλ: Ένας δολοφονήθηκε, ένας απήχθη και ένας αγνοείται

Πέντε ισραηλινοί φίλοι, ο Γκάι Αζάρ, ο Μόσε Σααντιάν, ο Μπεν Χασίντ, ο Ραζ Μορντεκάι και ο Ορ Μόσε, παρακολούθησαν μαζί το μουσικό φεστιβάλ Supernova που πραγματοποιήθηκε κοντά στα σύνορα Ισραήλ – Γάζας.

14:46 Πόλεμος στο Ισραήλ: Πάνω από 1.300 οι νεκροί

Πάνω από 1.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου που εξαπολύθηκε η αιματηρή επίθεση της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς από τη Γάζα, όπως ανέφερε σήμερα ο ισραηλινός στρατός σε νεότερο απολογισμό.

Πάνω από 3.200 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ οι οικογένειες 120 ομήρων έχουν ενημερωθεί ύστερα από την επίθεση της Χαμάς, σύμφωνα με τον στρατό.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ανέφερε ότι πάνω από 150 Ισραηλινοί, ξένοι ή με διπλή υπηκοότητα κρατούνται από την ισλαμιστική οργάνωση

13.57 Αμπάς σε Μπλίνκεν: «Απορρίπτουμε τον εκτοπισμό των κατοίκων της Γάζας»

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν στο Αμμάν την Παρασκευή ότι "απορρίπτει τον αναγκαστικό εκτοπισμό" των Παλαιστινίων στη Γάζα, μετέδωσε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Είπε ότι ένα τέτοιο γεγονός θα αποτελούσε μια "δεύτερη Νάκμπα", αναφερόμενος στον μαζικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων στον πόλεμο του 1948 γύρω από τη δημιουργία του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι πρέπει να επιτραπούν άμεσα ανθρωπιστικοί διάδρομοι στον αποκλεισμένο παράκτιο θύλακα για να αποφευχθεί μια ανθρωπιστική καταστροφή, αναφέρει το δημοσίευμα.

13:42 Πρεσβεία Ισραήλ: «Η Χαμάς είναι το ISIS» - Φρίκη για τις κτηνωδίες των τρομοκρατών (vid)

Τις ωμότητες και τις κτηνωδίες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στηλιτεύει η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα, με νέα ανάρτησή της το μεσημέρι της Παρασκευής στο Facebook.

13:15 Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Μακρόν με φόντο τον πόλεμο στο Ισραήλ

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Γάλλος ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν συζήτησαν την ανθρωπιστική κατάσταση στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

12:58 Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στη Γαλλία - Πληροφορίες για νεκρό και πολλούς τραυματίες (vids)

Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες είναι το αποτέλεσμα επίθεσης με μαχαίρι σε λύκειο στην Γαλλία. Όπως γνωστοποίησε με ανάρτηση του ο υπουργός Εσωτερικών, Ζεράλ Νταρμανέν, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση σε λύκειο της πόλης Αρράς στη βόρεια Γαλλία κατά την οποία συνελήφθη ο δράστης.

12:35 Κυρ. Μητσοτάκης: Στηρίζουμε το Ισραήλ και το δικαίωμα στην αυτοάμυνα

Τη στήριξη της κυβέρνησης στο Ισραήλ και το δικαίωμα στην αυτοάμυνα υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συμμετοχή του στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με αντικείμενο τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ και την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

12:31 Π. Μαρινάκης για τον πόλεμο στο Ισραήλ: Η κυβέρνηση καταδικάζει τη βία και την τρομοκρατία κατά κυρίαρχων κρατών

Τη βία και την τρομοκρατία κατά κυρίαρχων κρατών καταδικάζει η κυβέρνηση, όπως τόνισε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, με αφορμή τις εχθροπραξίες που συνεχίζονται στη Λωρίδα της Γάζας, υπενθυμίζοντας τη στήριξη της κυβέρνησης στο Ισραήλ.

12:19 Συναγερμός σε ΕΛ.ΑΣ. και ΕΥΠ: Ανησυχία για αυξημένες μεταναστευτικές ροές

Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκονται οι Αρχές στη χώρα μας με φόντο τον εν εξελίξει πόλεμο στο Ισραήλ και ήδη τόσο η ΕΛ.ΑΣ. όσο και η ΕΥΠ περνούν από «κόσκινο» κάθε πιθανή πληροφορία, γεγονός που επιβεβαίωσε και ο υπουργός Μετανάστευσης Δημήτρης Καιρίδης.

«Προβληματίζει το ενδεχόμενο μιας συνολικής αποσταθεροποίησης στη Μ. Ανατολή» αλλά ιδιαίτερα «προβληματίζουν οι αντιδυτικές θέσεις» της γειτονικής μας Τουρκίας, τόνισε ο κ. Καιρίδης, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στην ΕΡΤ

Ειδικότερα, αναφερόμενος στα μετα

12:16 Χαμάς: Ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε 150 ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ

Ομοβροντία ρουκετών εκτοξεύθηκε σε διάστημα ενός τετάρτου της ώρας και τα πυρά συνεχίζονται, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του AFP. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε πυρά ρουκετών στο έδαφός του.

12:03 «Μαραθώνιος» επαφών Μπλίνκεν στη Μέση Ανατολή: Συνάντησε τον βασιλιά Αμπντάλα στο Αμάν

His Majesty King Abdullah II, receiving #US Secretary of State Antony Blinken, urges opening urgent humanitarian corridors for medical and relief aid to #Gaza, calling for protecting civilians, de-escalating, and ending the war on Gaza#Jordan pic.twitter.com/KUSsvv64VW