Πόλεμος στο Ισραήλ

Η ανθυπολοχαγός Αντάρ Μπεν Σιμόν, 20 ετών, ήταν άλλο ένα από τα στελέχη του ισραηλινού στρατού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της αιφνιδιαστικής επίθεσης της Χαμάς το Σάββατο.

Η Αντάρ, διοικητής διμοιρίας στη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου, «έπεσε στη φωτιά, όταν ατρόμητα όρμησε στο πεδίο για να αντιμετωπίσει τους τρομοκράτες που είχαν διεισδύσει στη βάση της», έγραψε η Jerusalem Post.

Οι συγγενείς της λένε ότι ονειρευόταν να γίνει μαχήτρια από τότε που ήταν μικρή: «Έζησε το όνειρό της και θυσίασε τη ζωή της».

Το περασμένο Σάββατο, η Αντάρ ήταν μεταξύ των αξιωματικών που εκπαίδευαν νεοσύλλεκτους στο Ζικίμ. Όταν η Adar και οι συνάδελφοί της διοικητές ανακάλυψαν τον μεγάλο αριθμό τρομοκρατών που διείσδυσαν στη βάση, ασφάλισαν γρήγορα τους στρατιώτες σε καταφύγια και ετοιμάστηκαν να αντιμετωπίσουν τους εισβολείς.

Σύμφωνα με όσα είπαν οι συγγενείς της στην Jerusalem Post, «η Αντάρ ενεπλάκη άφοβα στη μάχη, πολεμώντας με όλες της τις δυνάμεις για να εξοντώσει τους τρομοκράτες της Χαμάς και να υπερασπιστεί τη χώρα της. Χάρη στη γενναιότητα με την οποία πολέμησαν εκείνη και οι συνάδελφοί της, σχεδόν όλοι οι νεοσύλλεκτοι επέστρεψαν στα σπίτια τους σώοι και αβλαβείς. Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα μάθουν τι απίστευτη ηρωίδα ήταν η Αντάρ, μια πραγματική ισραηλινή ηρωίδα που έδωσε τα πάντα για τη χώρα που αγάπησε τόσο βαθιά».

Στον επικήδειο, η μεγαλύτερη αδελφή της Αντάρ είπε: «Εκείνο το Σάββατο, 7 Οκτωβρίου, ξύπνησα και αμέσως σου έστειλα μήνυμα: Γεια σου, είσαι στη βάση; Υπάρχουν συναγερμοί; Μου απάντησες: Δεν μπορείς να φανταστείς τον φόβο. Πύραυλοι πετούν από πάνω μου, προσγειώνονται ακόμη και μέσα στη βάση».

«Μετά ήρθε ένα δεύτερο μήνυμα: Εννέα τρομοκράτες τρέχουν προς το μέρος μας. Έχω μια σφαίρα στη θαλάμη. Θα μιλήσουμε αργότερα».

«Σε παρακάλεσα να κρυφτείς και να προστατεύσεις τον εαυτό σου, αλλά παρέμεινες ηρωίδα, προστατεύοντας όλους τους άλλους».

«Είμαστε στη θέση μας, τους περιμένουμε», με ενημέρωσες σαν να ήξερες ακριβώς τι επρόκειτο να συμβεί. Τότε, στις 7:38 π.μ., έλαβα το τελευταίο σου μήνυμα: «Είμαστε σε ανταλλαγή πυρών. Οι στρατιώτες μου έχουν τραυματιστεί».

«Ρωτούσα συνεχώς αν είσαι καλά, περιμένοντας απεγνωσμένα ένα σημάδι, αλλά δεν απάντησες ποτέ».

Ο θείος μιας νεοσύλλεκτης μοιράστηκε τον ηρωισμό της Αντάρ με μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ (πρώην Τwitter).

Saturday, my niece was on duty at her base on the Gaza border when the fighting started. She’s alive today because of the heroism of her commander, Adar Ben Simon z’’l who gave her life to save soldiers under her command - my niece included.



