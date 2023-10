Πόλεμος στο Ισραήλ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα επισκέφθηκαν σήμερα Παρασκευή το Κφαρ Αζά.

«Η φρίκη αυτού που συνέβη εδώ είναι ανείπωτη», δήλωσε η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, ενώ η Ρομπέρτα Μέτσολα είπε: «Η Χαμάς είναι τρομοκράτες. Δεν εκπροσωπούν τις προσδοκίες του παλαιστινιακού λαού, αλλά τις εμποδίζουν».

Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν έγραψε:

«Ήμασταν στο Kfar Azza. Ένα από τα επίκεντρα των φρικαλεοτήτων που διέπραξε η Χαμάς το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η φρίκη αυτού που συνέβη εδώ είναι ανείπωτη. Θρηνούμε μαζί με τις οικογένειες των θυμάτων».

