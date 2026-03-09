Κρίση στη Μέση Ανατολή

Για το ενδεχόμενο διπλωματικών επαφών του Λιβάνου με το Ισραήλ στην Κύπρο κάνουν λόγο ΜΜΕ του Λιβάνου, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή που μαίνεται από τις 28 Φεβρουαρίου, όπως μετέδωσε το κυπριακό Alpha News τη Δευτέρα.

Το σχετικό δημοσίευμα στέκεται στη συνάντηση του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, υποστηρίζοντας πως «αναδεικνύει ακόμα πιο έντονα την διάθεση της Ευρώπης να συμβάλει στην αμυντική θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, που βρίσκεται πολύ κοντά στην εστία πολέμου της Μέσης Ανατολής».

Στη συνέχεια, υπενθυμίζεται η σημασία που δίνει η Γαλλία στην ευρύτερη περιοχή για ιστορικούς και στρατηγικούς λόγους.

Ακόμα, ο αναλυτές του Alpha για θέματα Μέσης Ανατολής, Γαβριήλ Χαρίτος, αναφέρθηκε σε δημοσίευμα της Κυριακής από το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jadeed, που υποστήριξε πως αντιπροσωπεία του Λιβάνου σκοπεύει να πραγματοποιήσει απευθείας διαπραγματεύσεις, κατά πάσα πιθανότητα στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τον κ. Χαρίτο, το σχετικό δημοσίευμα έρχεται μετά από την απόφαση του προέδρου του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, να κηρύξει παράνομη κάθε στρατιωτική δράση της Χεζμπολάχ στη χώρα του (μετά και από τις τελευταίες επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ).

Ο αναλυτής υποστήριξε πως οι ενέργειες τόσο του λιβανικού τακτικού στρατού, όσο και οι αποφάσεις της κυβέρνησης Αούν να κοπεί ο «Γόρδιος Δεσμός» μεταξύ Λιβάνου και Ιράν, στην πράξη βρίσκονται σε σιωπηρό συντονισμό με τις ισραηλινές επιδιώξεις.

Ο κ. Χαρίτος προσθέτει πως από τις πληροφορίες που μετέδωσε το Al Jadeed για ενδεχόμενες επαφές στην Κύπρο δεν προκύπτει απαραίτητα ότι σε αυτές θα αποκτήσει κάποιον ιδιαίτερο ρόλο η Κυπριακή Δημοκρατία ή ο ίδιος ο κ. Χριστοδουλίδης. Είτε υπό την ιδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, είτε υπό την ιδιότητα του ηγέτη της χώρας-που ασκεί αυτήν την περίοδο την προεδρία της ΕΕ.

Ο ίδιος ο κ. Χριστοδουλίδης -με αφορμή τις παραπάνω πληροφορίες- δήλωσε ότι επικοινώνησε σήμερα το πρωί με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, προσθέτοντας ότι εφόσον υπάρξει κάτι συγκεκριμένο για το ζήτημα αυτό «θα προχωρήσουμε σε σχετική ανακοίνωση, δημόσια και με διαφάνεια, όπως κάνουμε πάντα».