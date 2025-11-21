Σεισμός 5,5 Ρίχτερ στο Μπανγκλαντές: 5 νεκροί - Φόβοι για πολλά θύματα (vids)
Σεισμός 5,5 Ρίχτερ στο Μπανγκλαντές: 5 νεκροί - Φόβοι για πολλά θύματα (vids)

21/11/2025 • 08:48 / Τελευταία Ενημέρωση: 11:48
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Σεισμός μεγέθους 5,5 βαθμών έπληξε σήμερα το κέντρο του Μπανγκλαντές, ανακοίνωσε το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Σπουδών (USGS), ενώ οι τοπικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής ενδεχόμενες ζημιές ή θύματα.

Συγκεκριμένα, η δόνηση σημειώθηκε στις 10:38 (τοπική ώρα, 06:38 ώρα Ελλάδας) κοντά στην πόλη Ναρσινγκντί, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Ντάκα, ανακοίνωσε το USGS, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει πιθανότητα «ο αριθμός των θυμάτων να είναι σημαντικός».

Τουλάχιστον πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περίπου 100 τραυματίστηκαν όταν σεισμός μεγέθους 5,7 Ρίχτερ χτύπησε το Μπαγκλαντές την Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση, προκαλώντας ζημιές σε πολλά κτίρια, συμπεριλαμβανομένης της πυκνοκατοικημένης πρωτεύουσας Ντάκα.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες του Μπανγκλαντές έκαναν λόγο από την πλευρά τους για ένα σεισμό μεγέθους 5,7 βαθμών, το επίκεντρο του οποίου εντόπισαν στην πόλη Μαμπχαμπντί, στην περιφέρεια του Ναρσινγκντί, προσθέτοντας ότι η δόνηση έγινε αισθητή για 26 δευτερόλεπτα.

Ορισμένοι από τους τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από τη Ναρσίνγκντι, περίπου 40 χλμ. ανατολικά της Ντάκα, βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε στους δημοσιογράφους η σύμβουλος Υγείας, Νουρτζαχάν Μπεγκούμ.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι κάποιοι τραυματίστηκαν όταν τούβλα και χαλαρό τσιμέντο έπεσαν από κτίρια που ήταν υπό κατασκευή.

Δονήσεις έγιναν επίσης αισθητές σε ανατολικά κρατίδια της γειτονικής Ινδίας που συνορεύουν με το Μπανγκλαντές, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές, ανακοινώθηκε από τις αρχές.

«Δεν έχουμε ενημερωθεί για θύματα στο στάδιο αυτό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος της εθνικής διεύθυνσης υπηρεσιών υγείας, ο Μοϊνούλ Χοσαΐν.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε ώρα που σημαντικό μέρος του πληθυσμού βρισκόταν στο σπίτι σήμερα, Παρασκευή, ημέρα της εβδομαδιαίας αργίας σ' αυτή την κυρίως μουσουλμανική χώρα των 170 εκατομμυρίων κατοίκων.

Τρομαγμένοι κάτοικοι βγήκαν τρέχοντας από τα σπίτια τους στην Ντάκα, όπου μερικές αυτοσχέδιες δομές κατέρρευσαν, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters.

Στο Μπανγκλαντές σημειώνονται συχνά σεισμικές δονήσεις, όμως ο τελευταίος σημαντικός σεισμός στο έδαφός του χρονολογείται από το 1896.

