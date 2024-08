Σε θετικό κλίμα η συνάντηση Μπλίνκεν - Νετανιάχου

Ολοκληρώθηκε έπειτα από τρεις ώρες η συνάντηση του Αμερικανού ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν, με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του ισραηλινού πρωθυπουργού, η συνάντηση ήταν θετική και διεξήχθη σε καλό κλίμα.

«Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση του Ισραήλ στην τρέχουσα αμερικανική πρόταση για την απελευθέρωση των ομήρων μας, η οποία λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες ασφαλείας του Ισραήλ, στις οποίες επιμένει σθεναρά» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

The meeting between Prime Minister Benjamin Netanyahu and US Secretary Antony Blinken has concluded; the meeting was positive and was held in a good atmosphere. pic.twitter.com/vVfnWvi9ih