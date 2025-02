Live οι εξελίξεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έκτακτη και κρίσιμη άτυπη σύνοδος που συγκάλεσε στο Παρίσι ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, με τη συμμετοχή των πρωθυπουργών επτά ευρωπαϊκών κρατών, καθώς και ανώτατων αξιωματούχων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, στον απόηχο του αποκλεισμού των Ευρωπαίων από τον Ντόναλντ Τραμπ στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία. Την ίδια στιγμή, παρατηρείται έντονη διπλωματική κινητικότητα μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, με τον Λαβρόφ να μεταβαίνει στο Ριάντ.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που μετείχαν στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, όπως ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ, επιβεβαίωσαν άλλωστε τον αποκλεισμό της Ευρώπης από τις συνομιλίες, ενώ τις προηγούμενες ημέρες τέθηκαν υπό αμφισβήτηση και οι δεσμεύσεις των ΗΠΑ ως προς το ΝΑΤΟ, όπως σημειώνει και η Deutsche Welle.

Το σύνολο σχεδόν των προσκεκλημένων του Γάλλου προέδρου βρίσκεται ήδη στο Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων, ενώ όπως έγινε γνωστό με κάποια μικρή καθυστέρηση θα φτάσει η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ριάντ - Πεσκόφ: Ενθαρρυντικό το ότι όλοι συζητούν τώρα για το πώς μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ενώ είναι σε εξέλιξη η συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών στο Παρίσι, οι Σεργκέι Λαβρόφ και Γιούρι Ουσάκοφ μεταβαίνουν σήμερα στο Ριάντ για συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ειδικότερα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για θέματα εξωτερικής πολιτικής, θα συμμετάσχουν αύριο, Τρίτη, σε συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους στη Σαουδική Αραβία για την αποκατάσταση των αμερικανορωσικών σχέσεων.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η συνάντηση θα είναι επίσης αφιερωμένη στην προετοιμασία ενδεχόμενων ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, ενώ χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το ότι όλοι συζητούν τώρα για το πώς μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο Γιούρι Ουσάκοφ σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Μόσχα και η Ουάσιγκτον δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει για το πώς θα ξεκινήσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, καθώς οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη ορίσει έναν επικεφαλής διαπραγματευτή για να συνομιλήσουν με τη Ρωσία.

Κέλογκ σε Ζελένσκι: Κανείς δεν θα επιβάλει συμφωνία στην Ουκρανία

Από την πλευρά του, έμμεση απάντηση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και στους Ευρωπαίους, έδωσε ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ στη Ρωσία και την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ. Κανείς δεν θα επιβάλει συμφωνία στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αυτός και ο λαός της Ουκρανίας θα πάρουν αυτή την απόφαση, τόνισε τη Δευτέρα ο Κιθ Κέλογκ.

«Η δουλειά μας είναι να εργαστούμε ώστε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία» τόνισε ο Αμερικανός διπλωμάτης.

«Ο σχεδιασμός για το ταξίδι στην Ουκρανία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, θα συναντηθώ με τον Ζελένσκι» πρόσθεσε ο Κέλογκ.

Διαβεβαίωσε ότι είναι έτοιμος ακούσει απόψεις από κάθε πλευρά, αλλά ξεκαθάρισε ότι «δεν είναι λογικό να κάτσουν όλοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τη συζήτησης της ειρηνευτικής συμφωνίας».

Σολτς: Αναγκαίος ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός

Ταυτόχρονα, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε στους δημοσιογράφους σε προεκλογική εκδήλωση για την «ανάγκη ενός ισχυρού ουκρανικού στρατού», όταν ρωτήθηκε αν θα μπορούσαν να αναπτυχθούν γερμανικά στρατεύματα για μια πιθανή μελλοντική ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία.

«Πώς μπορεί να διασφαλιστεί η ειρήνη χωρίς να λαμβάνονται αποφάσεις πάνω από τα κεφάλια των Ουκρανών; Είναι απολύτως σαφές για μένα ότι πρέπει να δοθεί έμφαση σε έναν πολύ ισχυρό ουκρανικό στρατό, ακόμη και σε καιρό ειρήνης», δήλωσε η καγκελάριος.

«Αυτό θα είναι ένα σημαντικό έργο για την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους διεθνείς συμμάχους».

Πρόσθεσε ότι δεν τίθεται θέμα ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία όσο υπάρχει πόλεμος, προσθέτοντας ότι μελλοντικά ζητήματα σχετικά με την αρχιτεκτονική ασφαλείας θα συζητηθούν «όταν έρθει η ώρα».

Ο Σολτς είναι ένας από τους Ευρωπαίους ηγέτες που μεταβαίνει στο Παρίσι για την έκτακτη σύνοδο κορυφής για να συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Φον ντερ λάιεν: Η ασφάλεια της Ευρώπης βρίσκεται σε σημείο καμπής

Την ίδια ώρα, σε μήνυμά της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Χ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι «η ασφάλεια της Ευρώπης βρίσκεται σε σημείο καμπής», η οποία μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα θα συμμετάσχουν στην άτυπη σύνοδο.

«Μόλις έφτασα στο Παρίσι για κρίσιμες συνομιλίες. Η ασφάλεια της Ευρώπης βρίσκεται σε σημείο καμπής. Ναι, πρόκειται για την Ουκρανία, αλλά και για εμάς. Χρειαζόμαστε επειγόντως ένα νέο τρόπο σκέψης. Χρειαζόμαστε ενίσχυση της άμυνας. Και τα χρειαζόμαστε και τα δύο τώρα», τονίζει η φον ντερ Λάιεν.

A. Κόστα: Διαβουλεύσεις «για την κατάσταση στην Ουκρανία και την ασφάλεια της Ευρώπης»

Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Κόστα επισημαίνει ότι στη σημερινή σύνοδο στο Παρίσι, υπό την προεδρία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, θα διεξαχθούν διαβουλεύσεις «για την κατάσταση στην Ουκρανία και την ασφάλεια της Ευρώπης».

«Αυτή είναι η αρχή μιας διαδικασίας που θα συνεχιστεί με την εμπλοκή όλων των εταίρων που δεσμεύονται για την ειρήνη και την ασφάλεια της Ευρώπης. Η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της θα παίξουν κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία», τονίζει, με ανάρτησή του στο «Χ», ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Τουσκ: Η Βαρσοβία δεν θα στείλει στρατιώτες

«Η Πολωνία δεν θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία», δήλωσε τη Δευτέρα (17/02) ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, κατά την αναχώρησή του για μια έκτακτη σύνοδο στο Παρίσι προκειμένου να συζητηθεί ο ρόλος της Ευρώπης σε οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός.

«Η Πολωνία θα υποστηρίξει την Ουκρανία όπως έχει κάνει μέχρι τώρα: Οργανωτικά, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητές μας, σε ανθρωπιστική και στρατιωτική βοήθεια», δήλωσε ο Τουρκ στους δημοσιογράφους προτού επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για το Παρίσι.

«Δεν σχεδιάζουμε να στείλουμε Πολωνούς στρατιώτες στο έδαφος της Ουκρανίας. Θα... δώσουμε επιμελητειακή και πολιτική υποστήριξη στις χώρες που θέλουν ενδεχομένως να παράσχουν τέτοιες εγγυήσεις στο μέλλον, τέτοιες φυσικές εγγυήσεις».

Μάλιστα, ο Τουσκ προειδοποίησε να μην τίθεται σε αμφισβήτηση η συμμαχία της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έπειτα από μία θυελλώδη εβδομάδα με πολλές χώρες να φοβούνται ότι δεν μπορούν να υπολογίζουν σε υποστήριξη από την Ουάσινγκτον και πως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα κάνει μια συμφωνία ειρήνης με τον Ουκρανό πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν που θα υπονομεύει το Κίεβο και ευρύτερα την ασφάλεια της Ευρώπης.

«Η Πολωνία... μπορεί και πρέπει να παίξει θετικό ρόλο», είπε.

«Με αυτό, εννοώ (να διασφαλίσει) τη στενότερη δυνατή συνεργασία ανάμεσα στην Πολωνία, την Ουκρανία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες, ευρωπαϊκές χώρες όπως η Βρετανία και η Νορβηγία. Δεν μπορεί να υπάρξει χώρος για 'είτε/είτε' -- την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τις Ηνωμένες Πολιτείες», σημείωσε.

Επίσης, είπε πως δεν είναι η ώρα για σκέψεις περί οικοδόμησης μιας εναλλακτικής στη διατλαντική στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ και είπε πως οι χώρες που προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία πρέπει να είναι σίγουρες ότι μπορούν να τις εκπληρώσουν.

«Πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε ικανοί για πολύ μεγαλύτερη επένδυση στις αμυντικές ικανότητές μας», είπε. «Θα ρωτήσω τους πρωθυπουργούς αν είναι έτοιμοι να λάβουν αποφάσεις στ΄αλήθεια», σημείωσε.

Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης: «Πρόωρες» οι συζητήσεις για αποστολή στρατευμάτων

Από την πλευρά της, η Γερμανία έκρινε πως είναι «πρόωρες» οι συζητήσεις για ενδεχόμενη αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία, μετά τη δήλωση της Βρετανίας ότι είναι έτοιμη να στείλει στρατιώτες ως δύναμη διατήρησης της ειρήνης εφόσον χρειαστεί.

«Έχουμε πει κατ΄επανάληψη ότι πρέπει πρώτα να περιμένουμε να δούμε αν και πώς η ειρήνη, όπως ελπίζουμε, θα εγκατασταθεί στην Ουκρανία», είπε η Κρίστιαν Χόφμαν, εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης στην τακτική συνέντευξη Τύπου.

«Στη συνέχεια, θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τους όρους και τον τρόπο που μπορεί αυτό να οργανωθεί», πρόσθεσε, όμως η Γερμανία εκτιμά πως οι συζητήσεις «σε αυτό το στάδιο είναι ακόμη πρόωρες».

Ισπανός ΥΠΕΞ: Νωρίς να συζητηθεί η ανάπτυξη στρατευμάτων

Με τη σειρά του, ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες δήλωσε επίσης πως είναι πολύ νωρίς να συζητηθεί η ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία καθώς πρώτα θα πρέπει να επιτευχθεί μια διαρκής ειρήνη.

Μάλιστα, ο Αλμπάρες έκανε τις δηλώσεις αυτές πριν από την έκτακτη σύνοδο Ευρωπαίων ηγετών, περιλαμβανομένου του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, υπό τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στάρμερ: Δηλώνει έτοιμος να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία

Υπενθυμίζεται ότι, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε την Κυριακή (16/02) διατεθειμένος να δώσει διαταγή να αναπτυχθούν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του στην Ουκρανία, αν θεωρηθεί απαραίτητο για να εγγυηθούν την ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης.

«Το ΗΒ είναι έτοιμο να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην επιτάχυνση του έργου για να παρασχεθούν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, κάτι που σημαίνει επίσης ότι είμαστε έτοιμοι και διατεθειμένοι να συνεισφέρουμε (...) δικά μας στρατεύματα στο πεδίο αν είναι απαραίτητο», έγραψε ο Στάρμερ στην εφημερίδα Daily Telegraph, τονίζοντας πως δεν κάνει αυτή την τοποθέτηση «ελαφρά».

Ο Στάρμερ σημείωσε ακόμη ότι η εξασφάλιση μιας διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία είναι «απαραίτητη για να αποτρέψουμε τον Πούτιν από περαιτέρω επιθετικότητα στο μέλλον».