Στάρμερ: Υπαρξιακό ζήτημα για όλη την Ευρώπη - Απαραίτητες οι εγγυήσεις των ΗΠΑ για την Ουκρανία

Μετά την ολοκλήρωση της άτυπης συνόδου στη Γαλλία που είχε επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις σχέσεις της ΕΕ με τις ΗΠΑ, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προχώρησε σε δηλώσεις, τονίζοντας ότι «το διακύβευμα δεν είναι μόνο το μέλλον της Ουκρανίας, είναι ένα υπαρξιακό ζήτημα για ολόκληρη την Ευρώπη».

Συγκεκριμένα, ο Στάρμερ τόνισε ότι πρόκειται για μια μοναδική στιγμή για τη συλλογική ασφάλεια της Ευρώπης, προσθέτοντας ότι μόνο μια διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία που θα διασφαλίζει την κυριαρχία της θα αποτρέψει τον Πούτιν από περαιτέρω επιθετικότητα στο μέλλον.

Μάλιστα, ο Στάρμερ επεσήμανε ότι οι πρόσφατες δηλώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης δεν θα πρέπει να αποτελούν έκπληξη, σημειώνοντας ότι ο Τραμπ έχει εκφράσει εδώ και καιρό την επιθυμία η Ευρώπη να αναλάβει δράση και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της δικής της ασφάλειας και ότι θέλει να επιτευχθεί μια διαρκής ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Η σημερινή συνάντηση ήταν ένα ζωτικής σημασίας πρώτο βήμα για να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση», επισήμανε.

Επισήμανε ότι θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα για να συναντήσει τον πρόεδρο Τραμπ και να συζητήσει «τα βασικά στοιχεία μιας διαρκούς ειρήνης».

Αλλά περιμένει και νέες συναντήσεις με τους Ευρωπαίους, όταν επιστρέψει από τις ΗΠΑ, όπως και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είναι καιρός να αναλάβουμε την ευθύνη για την ασφάλειά μας, για την ήπειρό μας», είπε και τόνισε ότι η Βρετανία θα αναλάβει ηγετικό ρόλο.

Επίσης, ο Βρετανός πρωθυπουργός σε δηλώσεις του ότι είναι αναγκαία μια αμερικανική εγγύηση (US backstop) μετά την επίτευξη της ειρήνης στην Ουκρανία.

Όπως εξήγησε αυτό πρέπει να γίνει γιατί «μια αμερικανική εγγύηση είναι μόνος τρόπος για την αποτραπεί αποτελεσματικά μια νέα επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία».

BREAKING: Sir Keir Starmer says a US 'backstop' is the only path to peace in Ukraine. This comes ahead of a scheduled meeting between the prime minster and President Trump.

