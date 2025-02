Τουσκ: Σε νέο στάδιο οι σχέσεις ΕΕ και ΗΠΑ υπό τον Τραμπ

Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τούσκ προχώρησε σε δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση της άτυπης συνόδου στο Παρίσι και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι όλοι οι συμμετέχοντες είχαν «παρόμοιες απόψεις» για όλα τα βασικά ζητήματα από την πολωνική οπτική γωνία.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι δεν υπάρχουν δεσμευτικές αποφάσεις, αλλά ήταν σημαντικό να ευθυγραμμιστούν οι απόψεις όλων των συμμάχων.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός λέει ότι οι ευρωπαϊκές σχέσεις με τις ΗΠΑ βρίσκονται «σε ένα νέο στάδιο» υπό τον Τραμπ, καθώς οι ηγέτες συνειδητοποιούν ότι ήρθε η ώρα να γίνουν πιο αυτοδύναμες και να αυξήσουν ριζικά τις αμυντικές δαπάνες στις χώρες της ΕΕ, καθώς χρειάζονται περισσότερες ευρωπαϊκές αμυντικές δυνατότητες.

Επίσης, υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία για ειρήνη στην Ουκρανία θα πρέπει να είναι δίκαιη και διαρκής και ότι η Ουκρανία πρέπει να συμμετέχει σε οποιεσδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες.

Προσθέτει δε ότι οι ηγέτες συμφώνησαν για τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ σχετικά με τα επόμενα βήματα.

Σημειώνεται ότι, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας επισήμανε, όπως νωρίτερα και ο Όλαφ Σολτς, ότι πρέπει να χαλαρώσουν οι περιορισμοί της ΕΕ και να μην υπολογίζονται οι αμυντικές δαπάνες στον υπολογισμό του ελλείμματος. Στηρίζει και αυτός την αύξηση πάνω από το 2% που θέτει ως όριο το ΝΑΤΟ - η χώρα του τα τελευταία χρόνια το ξεπερνά.

«Η Πολωνία και οι χώρες της ανατολικής πλευράς βρίσκονται κατά μία έννοια στην πρώτη γραμμή, συνορεύοντας με τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και την εμπόλεμη Ουκρανία. ... Όταν πρόκειται για την Πολωνία, τη Βαλτική, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές και συμμαχικές επενδύσεις στην ασφάλειά μας», λέει.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενη ανάπτυξη πολωνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία σημείωσε ότι δεν άλλαξε η πολωνική οπτική, αλλά τονίζει τη σημασία της πολωνικής υποστήριξης στην υλικοτεχνική υποδομή και της ευρύτερης ανθρωπιστικής υποστήριξης για την Ουκρανία.

Υποστήριξε ότι «εάν αυτές οι χώρες δεν είναι ασφαλείς, υποστηριζόμενες από ολόκληρη τη συμμαχία ... δεν θα είναι σε θέση να βοηθήσουν αποτελεσματικά την Ουκρανία».

«Εάν η ΕΕ δεν είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό της, τότε γιατί να δώσει εγγυήσεις σε άλλους; Ιδιαίτερα αφού ούτως ή άλλως αυτές θα είναι κενές εγγυήσεις», λέει ο Πολωνός πρωθυπουργός.

Νωρίτερα, την εκτίμησή του ότι Ευρώπη χρειάζεται το δικό της σχέδιο για την Ουκρανία και για τη δική της ασφάλεια, διαφορετικά το μέλλον της θα αποφασιστεί από άλλες δυνάμεις, εξέφρασε το Σάββατο (15/02) ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Συγκεκριμένα, ο Πολωνός πρωθυπουργός μέσα από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ τόνισε ότι: «Η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως το δικό της σχέδιο δράσης όσον αφορά την Ουκρανία και την ασφάλειά μας, διαφορετικά άλλοι παγκόσμιοι παίκτες θα αποφασίσουν για το μέλλον μας. Όχι απαραίτητα προς το συμφέρον μας».

Πρόσθεσε δε ότι: «Αυτό το σχέδιο πρέπει να ετοιμαστεί τώρα. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο».

H ανάρτηση του Ντόναλντ Τουσκ:

