Φον ντερ λάιεν: Η ασφάλεια της Ευρώπης βρίσκεται σε σημείο καμπής

Σε μήνυμά της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Χ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι «η ασφάλεια της Ευρώπης βρίσκεται σε σημείο καμπής», η οποία μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα θα συμμετάσχουν στην άτυπη σύνοδο μιας μικρής ομάδας Ευρωπαίων ηγετών το απόγευμα της Δευτέρας (17/02) στο Παρίσι.

«Μόλις έφτασα στο Παρίσι για κρίσιμες συνομιλίες. Η ασφάλεια της Ευρώπης βρίσκεται σε σημείο καμπής. Ναι, πρόκειται για την Ουκρανία, αλλά και για εμάς. Χρειαζόμαστε επειγόντως ένα νέο τρόπο σκέψης. Χρειαζόμαστε ενίσχυση της άμυνας. Και τα χρειαζόμαστε και τα δύο τώρα», τονίζει η φον ντερ Λάιεν.

Just arrived in Paris for crucial talks.



Europe’s security is at a turning point.



Yes, it is about Ukraine—but it is also about us.



We need an urgency mindset.



We need a surge in defense.



And we need both of them now.