Σαουδική Αραβία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ιρανικό πύραυλο

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν όταν πύραυλος έπεσε σε συγκρότημα κατοικιών στην επαρχία Αλ-Χαρτζ της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε την Κυριακή η Πολιτική Προστασία της χώρας, χωρίς να αναφέρει την προέλευση του πυραύλου.

Το συγκρότημα ανήκε σε εταιρεία συντήρησης και καθαρισμού, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Saudi Press Agency, επικαλούμενο επίσημο εκπρόσωπο της Πολιτικής Προστασίας.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων, ενός ινδικής και ενός μπαγκλαντεσιανής υπηκοότητας, καθώς και τον τραυματισμό άλλων 12.

