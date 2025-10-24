Ρούτε: Οι αμερικανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας ασκούν περισσότερη πίεση στον Πούτιν

Οι νέες κυρώσεις που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Ρωσία θα ασκήσουν περισσότερη πίεση στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος εξαντλείται οικονομικά, στρατιωτικά και σε ιδέες, δήλωσε την Παρασκευή στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Η στήριξή μας προς την Ουκρανία αποδίδει», είπε ο Ρούτε, προσθέτοντας ότι ο Πούτιν σημειώνει μόνο οριακά κέρδη στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία.

Ο Ρούτε ταξίδεψε στο Λονδίνο για να συναντηθεί με ηγέτες της «Συμμαχίας των Διατεθειμένων», μιας ομάδας χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία.

Κυρώσεις των ΗΠΑ στους ενεργειακούς ομίλους Rosneft και Lukoil της Ρωσίας

Υπενθυμίζεται ότι το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την Τετάρτη κυρώσεις στους ρωσικούς ενεργειακούς ομίλους Rosneft και Lukoil, προσάπτοντας στη Μόσχα «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης σε μια ειρηνευτική διαδικασία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία».

«Με δεδομένη την άρνηση του προέδρου (σ.σ. της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν να βάλει τέλος σε αυτόν τον παράλογο πόλεμο, το υπουργείο Οικονομικών (των ΗΠΑ) επιβάλλει κυρώσεις στις δυο μεγαλύτερες (ρωσικές) πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου», τόνισε ο Σκοτ Μπέσεντ στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να «αναλάβει περαιτέρω δράση αν χρειάζεται» και συμπλήρωσε πως «παροτρύνουμε τους συμμάχους μας να ενωθούν μαζί μας και να υιοθετήσουν τις κυρώσεις αυτές».