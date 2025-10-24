Ρούτε: Η αποστολή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία παραμένει υπό εξέταση - Το συζητήσαμε με τον Τραμπ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε την Παρασκευή ότι συζήτησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το θέμα της αποστολής πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία και ότι αυτό παραμένει υπό εξέταση.

«Ιδιαίτερα για τους Tomahawk, φυσικά, ο πρόεδρος και εγώ το συζητήσαμε. Το ζήτημα παραμένει υπό εξέταση από τον Πρόεδρο και, ξανά, είναι απόφαση των ΗΠΑ», είπε ο Ρούτε.

Πρόσθεσε ότι κάθε σύμμαχος αποφασίζει ποιο οπλικό υλικό θα παραδώσει στην Ουκρανία και ότι οι ΗΠΑ έχουν παράσχει και θα συνεχίσουν να παρέχουν ένα ευρύ φάσμα όπλων.

«Οι αμερικανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας ασκούν περισσότερη πίεση στον Πούτιν»

Νωρίτερα, «οι νέες κυρώσεις που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Ρωσία θα ασκήσουν περισσότερη πίεση στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος εξαντλείται οικονομικά, στρατιωτικά και σε ιδέες», δήλωσε την Παρασκευή στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Η στήριξή μας προς την Ουκρανία αποδίδει», είπε ο Ρούτε, προσθέτοντας ότι ο Πούτιν σημειώνει μόνο οριακά κέρδη στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία.

Ο Ρούτε ταξίδεψε στο Λονδίνο για να συναντηθεί με ηγέτες της «Συμμαχίας των Διατεθειμένων», μιας ομάδας χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία.