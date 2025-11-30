Ρούμπιο για συνομιλίες ΗΠΑ - Ουκρανίας: Πολύ παραγωγικές, απομένει ακόμη δουλειά (vid)

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ουκρανίας στη Φλόριντα, με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο να τις χαρακτηρίζει «πολύ παραγωγικές», σημειώνοντας παράλληλα ότι «απομένει ακόμη δουλειά» για τον τερματισμό του πολέμου.

«Παραμένουμε ρεαλιστές σχετικά με το πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό, αλλά… καθώς σημειώνουμε πρόοδο, πιστεύω ότι υπάρχει μια κοινή αντίληψη πως δεν πρόκειται μόνο για τον τερματισμό του πολέμου - που είναι εξαιρετικά σημαντικός, αλλά για τη διασφάλιση του μέλλοντος της Ουκρανίας, ένα μέλλον με πραγματική ανάπτυξη», είπε ο Ρούμπιο σε σύντομες δηλώσεις μετά τη συνάντηση που διήρκησε πολλές ώρες στη νότια Φλόριντα.

MIAMI TALKS ENDED! Rubio called the meeting “quite productive,” adding, “we still have work to do.” pic.twitter.com/yHFJA7rROH — Alex Raufoglu (@ralakbar) November 30, 2025

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σημείωσε ότι οι ομάδες εργάζονται όχι μόνο πάνω στους όρους που θα τερματίσουν τις εχθροπραξίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά και στους «όρους που θα θέσουν τα θεμέλια για τη μακροπρόθεσμη ευημερία της Ουκρανίας».

Όπως πρόσθεσε, το πλαίσιο αυτό είχε αρχίσει να διαμορφώνεται την προηγούμενη εβδομάδα στη Γενεύη και συνεχίστηκε με επαφές καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

«Χτίσαμε πάνω σε αυτά και σήμερα, αλλά απομένει περισσότερη δουλειά», υπογράμμισε.

«Εύθραυστες» οι συνομιλίες - Στη Μόσχα ο Γουίτκοφ για περαιτέρω συνομιλίες

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι η Ρωσία θα έχει κεντρικό ρόλο σε οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, παρουσιάζοντας τις ειρηνευτικές συνομιλίες ως εύθραυστες μετά από μια υψηλού επιπέδου συνάντηση μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων και ουκρανικής αντιπροσωπείας στο Μαϊάμι.

«Είναι λεπτό ζήτημα, είναι περίπλοκο», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. «Υπάρχουν πολλά κινούμενα κομμάτια και, προφανώς, υπάρχει ένα ακόμη μέρος που πρέπει να αποτελέσει μέρος της εξίσωσης», είπε ο Ρούμπιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η διπλωματική προσπάθεια της κυβέρνησης θα ενταθεί αυτή την εβδομάδα, με τον Γουίτκοφ να αναμένεται να ταξιδέψει στη Μόσχα για περαιτέρω συνομιλίες.

Ο Ρούμπιο είπε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι «έχουν έρθει σε επαφή σε διαφορετικούς βαθμούς με τη ρωσική πλευρά, αλλά έχουμε επίσης μια αρκετά καλή κατανόηση των θέσεών τους».

Ουμέροφ: Οι ΗΠΑ ήταν εξαιρετικά υποστηρικτικές

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε ότι η συνάντηση στη Φλόριντα ήταν «παραγωγική και επιτυχής».

«Στόχος μας είναι μια ευημερούσα και ισχυρή Ουκρανία», είπε ο Ουμέροφ στους δημοσιογράφους. «Συζητήσαμε όλα τα ζητήματα που είναι σημαντικά για την Ουκρανία. Και οι ΗΠΑ ήταν εξαιρετικά υποστηρικτικές».

Πρόσθεσε ότι η συνάντηση βασίστηκε στην πρόοδο που είχε σημειωθεί στις προηγούμενες συνομιλίες ΗΠΑ–Ουκρανίας στη Γενεύη.

Ούτε ο Ρούμπιο ούτε ο Ουμέροφ δέχθηκαν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση.

Στα ευαίσθητα ζητήματα επεκτάθηκαν οι συνομιλίες

Νωρίτερα, σήμερα oι διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Φλόριντα για τη συζήτηση του σχεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο μια διέξοδο από τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν είναι «εύκολες», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην ουκρανική αντιπροσωπεία.

«Η διαδικασία δεν είναι εύκολη, καθώς η αναζήτηση διατύπωσης και λύσεων συνεχίζεται», δήλωσε η πηγή, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η συζήτηση είναι «εποικοδομητική» και ότι «όλοι θέλουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα ώστε να υπάρχει ένα αντικείμενο για μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας».

«Οι ΗΠΑ θέλουν να συμφωνηθούν τα τελικά σημεία ώστε να μπορέσουν να πάνε στη Μόσχα»

Νωρίτερα, υψηλόβαθμη πηγή, καλά ενημερωμένη για τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονταν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι Αμερικανοί, κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων, ήθελαν «να συμφωνηθούν τα τελικά σημεία (του σχεδίου) ώστε να μπορέσουν να πάνε στη Μόσχα».

«Η διατύπωση (σ.σ. των σημείων) είναι περίπλοκη, κυρίως όσον αφορά τα εδάφη, καθώς (οι Αμερικανοί) θεωρούν πως είναι αποκλειστικά μεσολαβητές και όχι ως μια πλευρά» που υποστηρίζει το Κίεβο, πρόσθεσε. «Επομένως, η εύρεση μιας αποδεκτής διατύπωσης δημιουργεί πρόβλημα», συνέχισε, τονίζοντας παράλληλα ότι «όλοι προσπαθούν να είναι εποικοδομητικοί και να βρουν μια λύση».

Ρούμπιο, Γουίκοφ και Κούσνερ «απέναντι» στον Ουμέροφ

Υπενθυμίζεται ότι οι Ουκρανοί διαπραγματευτές υπό την ηγεσία του Ρουστέμ Ουμέροφ και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συνοδεία του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, του Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και του γαμπρού του προέδρου των ΗΠΑ, του Τζάρεντ Κούσνερ, ξεκίνησαν τη συνάντηση γύρω στις 10:10 τοπική ώρα (17:10 ώρα Ελλάδας).

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι αναμένει οι συνομιλίες με Ουκρανούς αξιωματούχους να αποφέρουν «περισσότερη πρόοδο» προς μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν από αμερικανικής πλευράς ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, επιχειρηματίας που ασκεί και άτυπο διεθνές διπλωματικό ρόλο για τον κ. Τραμπ.

«Δεν πρόκειται μόνο για ειρηνευτικές συμφωνίες. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός δρόμου προς τα εμπρός που θα διασφαλίζει ότι η Ουκρανία παραμένει κυρίαρχη, ανεξάρτητη και ευημερούσα, και γι’ αυτό αναμένουμε να επιτύχουμε ακόμη περισσότερη πρόοδο σήμερα», δήλωσε ο Ρούμπιο στη Χάλαντεϊλ Μπιτς της Φλόριντα, όπου διεξήχθησαν οι συνομιλίες.

HAPPENING NOW!! Rubio, hosting Ukrainian delegation in Miami, outlines conditions for a lasting settlement, emphasizing Ukrainian sovereignty, while Kyiv's top negotiator Umarov applauds the continued U.S. support 👇 pic.twitter.com/hi4DOalE85 — Alex Raufoglu (@ralakbar) November 30, 2025

«Έχουμε σαφείς κατευθύνσεις και προτεραιότητες: την προστασία των ουκρανικών συμφερόντων, τη διασφάλιση ουσιαστικού διαλόγου και την προώθηση με βάση την πρόοδο που επιτεύχθηκε στη Γενεύη», έγραψε στο X ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ομέροφ, κύριος διαπραγματευτής του Κιέβου.

«Εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε πραγματική ειρήνη για την Ουκρανία και αξιόπιστες, μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφάλειας».

The meeting between the Ukrainian delegation and the American side on steps toward achieving a just peace has already begun in the United States.



I remain in constant contact with the President of Ukraine. We have clear directives and priorities: safeguarding Ukrainian… pic.twitter.com/jUYBoVpLVq — Rustem Umerov (@rustem_umerov) November 30, 2025

Καθώς ξεκινούσε η συνάντηση, ο Ουμέροφ ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους αξιωματούχους τους. «Οι ΗΠΑ μας ακούν, οι ΗΠΑ μας στηρίζουν, οι ΗΠΑ προχωρούν δίπλα μας», είπε στα αγγλικά.

Στην ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα συμμετέχουν επίσης ο υφυπουργός Εξωτερικών Σέρχιι Κισλίτσια, η πρέσβειρα Όλχα Στεφανίσινα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αντρίι Χνάτοφ και αξιωματούχοι της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία «ξεκίνησαν καλά» και διεξάγονται σε "ζεστή ατμόσφαιρα", δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός υφυπουργός Εξωτερικών Σέρχι Κισλίτσια.

«Ήταν μια καλή αρχή της συνάντησης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πολύ ενδιαφέρουσα και μέχρι στιγμής εποικοδομητική. Ζεστή ατμόσφαιρα, ευνοϊκή για ένα πιθανό προοδευτικό αποτέλεσμα», έγραψε ο Σέρχι Κισλίτσια στην πλατφόρμα Χ εξαίροντας τη "σπουδαία ηγετική ικανότητα" του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

It’s been a good start of the ongoing meeting. Very engaging and so far constructive. Warm atmosphere, conducive to potential progressive outcome. Great leadership of @marcorubio. As in Geneva I appreciate the attitude of @jaredkushner , and how he lays out a vision. https://t.co/wlXZTi8nvx pic.twitter.com/EreqZjFAUV — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) November 30, 2025

Οι συνομιλίες βασίζονται στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, όπου εκπρόσωποι των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ευρώπης εργάστηκαν για να αναθεωρήσουν την αρχική πρόταση των 28 σημείων - ένα σχέδιο που αρχικά απαιτούσε εκτεταμένες παραχωρήσεις από το Κίεβο, ευθυγραμμισμένες με τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Μόσχας.

Axios: Τα δύο βασικά εκκρεμή ζητήματα που στοχεύει να επιλύσει ο Λευκός Οίκος

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, που δεν κατονομάζεται, δήλωσε στο Axios ότι ο Λευκός Οίκος στοχεύει να επιλύσει δύο βασικά εκκρεμή ζητήματα με την Ουκρανία: το εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ ελπίζουν να ολοκληρώσουν τις συζητήσεις με την ουκρανική πλευρά πριν παρουσιάσουν το αποτέλεσμα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την 2α Δεκεμβρίου.

Ο Γουίτκοφ, ο οποίος είχε σημαντικό ρόλο στην παρουσίαση του αρχικού ειρηνευτικού σχεδίου, δέχθηκε αυξημένη πίεση μετά από διαρροή που φέρεται να τον κατέγραψε να καθοδηγεί έναν Ρώσο αξιωματούχο για το πώς να επηρεάσει τον Λευκό Οίκο.

H Wall Street Journal ανέφερε στις 28 Νοεμβρίου ότι ο Γουίτκοφ και Ρώσοι αξιωματούχοι προωθούν επί μήνες μια προσέγγιση «ειρήνης μέσω επιχειρήσεων», ελπίζοντας να δελεάσουν τον Τραμπ με επικερδείς συμφωνίες ορυκτών και επενδυτικές συνεργασίες, με αντάλλαγμα να βοηθήσουν τη ρωσική οικονομία να βγει από την απομόνωση.

Επικοινωνία Ζελένσκι με Φον ντερ Λάιεν: Στο επίκεντρο η στήριξη της Ουκρανίας από την ΕΕ

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι είχε συνομιλίες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και την ευχαρίστησε για τη στήριξή της στην αντίσταση του Κιέβου απέναντι στην εισβολή της Ρωσίας.

«Διατηρούμε πλήρη συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη. Συζητήσαμε τη διπλωματική κατάσταση και έχουμε κοινή κατανόηση των βασικών ζητημάτων. Είναι επίσης σημαντικό ότι η Ούρσουλα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς μας εν μέσω των συνεχών επιθέσεων της Ρωσίας στις υποδομές μας και στον ενεργειακό τομέα. Εκτιμώ την προθυμία της να υποστηρίξει την Ουκρανία!», ανέφερε στην πλατφόρμα X.

I spoke with the President of the European Commission, Ursula @vonderleyen. We maintain full coordination with the European Commission, and I’m grateful for the support. We discussed the diplomatic situation, and we have a shared understanding of the key issues. It also matters… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 30, 2025

Συνάντηση Μακρόν - Ζελένσκι στο Παρίσι την Δευτέρα

Σημειώνεται ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα επισκεφθεί τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι τη Δευτέρα, ανακοίνωσε το γραφείο του Μακρόν, καθώς ο Ουκρανός ηγέτης βρίσκεται στην πιο δύσκολη πολιτική και στρατιωτική κατάσταση από τότε που η Ρωσία εισέβαλε το 2022.

Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν «τους όρους μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη και το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, ανέφερε το Ελιζέ σε ανακοίνωση το Σάββατο. Ο Ζελένσκι είχε επισκεφθεί τελευταία φορά το Παρίσι στις 17 Νοεμβρίου.