Ρούμπιο για Ρωσία: Αν επιβάλουμε αυστηρότερες κυρώσεις, θα μειωθεί η ικανότητά μας ως μεσολαβητής για την ειρήνη

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία, σε συνέντευξή του στο NBC.

Ο Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε ότι «τη στιγμή που θα επιβάλλουμε αυστηρότερες κυρώσεις και οτιδήποτε άλλο, η ικανότητά μας να ενεργήσουμε ως μεσολαβητής για την επίτευξη ειρήνης μειώνεται».

Πάντως, παραδέχτηκε ότι οι ΗΠΑ μπορεί να χρειαστεί να επιβάλουν αυστηρότερες κυρώσεις στη Ρωσία «κάποια στιγμή» στο μέλλον.

Στο μεταξύ, ο Ρούμπιο επέκρινε τις ευρωπαϊκές χώρες που συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικά ορυκτά καύσιμα, το οποίο χαρακτήρισε «παράλογο» και τις ώθησε να κάνουν περισσότερα για να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία

«Ορισμένες χώρες ζητούν από τις ΗΠΑ να επιβάλουν περισσότερες κυρώσεις, αλλά υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη που δεν κάνουν αρκετά, οπότε νομίζω ότι πρέπει να κάνουν περισσότερα», είπε ο Ρούμπιο.