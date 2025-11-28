Ρουμανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας

Ο Ρουμάνος υπουργός Άμυνας, Ιονουτ Μοστεάνου δήλωσε την Παρασκευή ότι παραιτήθηκε από τη θέση του, αφού αποκαλύφθηκε ότι είχε πει ψέματα σχετικά με τις σπουδές του στο βιογραφικό του.

«Η Ρουμανία και η Ευρώπη βρίσκονται υπό την επίθεση της Ρωσίας», είπε ο Μοστεάνου στο Facebook.

«Η εθνική μας ασφάλεια πρέπει να προστατευθεί με κάθε κόστος. Δεν θέλω συζητήσεις σχετικά με την εκπαίδευσή μου και τα λάθη που έκανα πριν από χρόνια να αποσπούν την προσοχή όσων ηγούνται της χώρας τώρα από τη δύσκολη αποστολή τους», πρόσθεσε.