Ρώσοι μεταξύ των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης της Αυστραλίας - Καταδικάζει η Μόσχα

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τη Δευτέρα τη μαζική επίθεση σε εκδήλωση για το Χάνουκα. στην Αυστραλία και δήλωσε ότι μεταξύ των θυμάτων υπήρχαν και Ρώσοι υπήκοοι.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τη βάρβαρη επίθεση των εξτρεμιστών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 15 ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένα 10χρονο κορίτσι, και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων», έγραψε η εκπρόσωπος Μαρία Ζαχάροβα στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

«Έχει γίνει γνωστό ότι μεταξύ των θυμάτων της τρομοκρατικής ενέργειας ήταν και συμπατριώτες μας, μόνιμοι κάτοικοι της Αυστραλίας».