Ρωσία: Τρεις νεκροί από ουκρανική επίθεση με drones - Στοχοθετήθηκε η Μόσχα (vid)

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν το βράδυ της Κυριακής σε ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις περιφέρειες της Τούλα και του Νίζνι Νόβγκοροντ, κατά την οποία στοχοθετήθηκε επίσης η Μόσχα, ανακοινώθηκε σήμερα από Ρώσους περιφερειακούς αξιωματούχους και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Συγκεκριμένα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο νοσηλεύονται μετά την επίθεση που πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Κυριακής στην περιφέρεια της Τούλα που συνορεύει προς βορρά με την περιφέρεια της Μόσχας, ανέφερε μέσω του Telegram ο κυβερνήτης της Τούλα Ντμίτρι Μιλιάεφ.

08/10/25 COMBAT

The moment of the destruction of a #Ukrainian drone over the outskirts of #Tula #Russia



The first explosion in the sky was heard by locals at about 20:08. In the evening, at least eight explosions were heard in the sky over #Aleksin, #Russia pic.twitter.com/elKgTcMVLD — 💥Ray Murray jr (@rmjr2654) August 10, 2025

Επίσης, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο νοσηλεύονται έπειτα από ουκρανική επίθεση με στόχο βιομηχανική ζώνη στην περιφέρεια του Νίζνι Νόβγκοροντ στη δυτική Ρωσία, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας Γκλεμπ Νικίτιν.

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύκτας συνολικά 59 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων 12 πάνω από την περιφέρεια της Τούλα και άλλα δύο πάνω από την περιφέρεια της Μόσχας. Το υπουργείο ανακοινώνει μόνο πόσα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίπτουν οι μονάδες του και όχι πόσα εξαπολύει η Ουκρανία.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες από ανεξάρτητες πηγές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση από την Ουκρανία.

Ρωσικά ΜΜΕ: Η Μόσχα διαθέτει σημαντικό απόθεμα πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς

Ταυτόχρονα, η Ρωσία συνέχισε την παραγωγή πυραυλικών συστημάτων μικρού και μέσου βεληνεκούς καθ’ όλη τη διάρκεια του μορατόριουμ που είχε επιβληθεί στην ανάπτυξή τους και πλέον διαθέτει σημαντικό απόθεμα, δήλωσε χθες, Κυριακή, ο υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ σε συνέντευξή του, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

«Όταν ανακοινώθηκε το μορατόριουμ, καταστήσαμε σαφές πως αφορούσε μόνο την ανάπτυξη (σ.σ. τέτοιων όπλων στο πεδίο), όχι διακοπή των δραστηριοτήτων» έρευνας και κατασκευής τους, εξήγησε ο κ. Ριάμπκοφ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο πρώτο κανάλι της ρωσικής δημόσιας τηλεόρασης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Ο χρόνος αξιοποιήθηκε έτσι για να δημιουργήσουμε συστήματα και να αποκτήσουμε αρκετά μεγάλο οπλοστάσιο στο πεδίο αυτό. Εξ όσων αντιλαμβάνομαι, το έχουμε στην κατοχή μας πλέον», υπογράμμισε ο κ. Ριάμπκοφ.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα το Κρεμλίνο ανακοίνωσε πως αίρει αυτό που χαρακτήριζε μονομερές μορατόριουμ στην ανάπτυξη πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς, λέγοντας πως η Ρωσία – από νομική σκοπιά διάδοχη οντότητα της ΕΣΣΔ – είναι αναγκασμένη να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο σε κινήσεις των ΗΠΑ και συμμάχων τους.

H συμφωνία INF για τους πυραύλους του είδους που εκτοξεύονται από το έδαφος, από σιλό ή οχήματα – επισήμως, η Συνθήκη Μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών για την Εξάλειψη των Πυραύλων Μέσου και Μικρότερου Βεληνεκούς – υπογράφτηκε το 1987, από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέιγκαν και τον Γενικό Γραμματέα της κεντρικής επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ.

Είχε θεωρηθεί τότε ορόσημο στη διαδικασία αποκλιμάκωσης των εντάσεων ανάμεσα στις δυο πυρηνικές υπερδυνάμεις.

Όμως στην πορεία των ετών, οι δυο πλευρές άρχισαν να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της, καθώς οι σχέσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Μόσχα εισέρχονταν σε τροχιά νέας επιδείνωσης.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποσύρθηκε μονομερώς από τη συνθήκη το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, καταγγέλλοντας τις παραβιάσεις της από τη Ρωσία, τις οποίες διέψευδε το Κρεμλίνο. Η Μόσχα της αποσύρθηκε από την INF μια μέρα αργότερα.