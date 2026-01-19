Ρωσία: Στο Νταβός ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν για επαφές με την αμερικανική αντιπροσωπεία

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, αναμένεται να ταξιδέψει αυτή την εβδομάδα στο ελβετικό θέρετρο του Νταβός, όπου θα έχει συναντήσεις με μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση της επίσκεψης και μίλησαν στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε την Κυριακή ότι οι συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους για την επίλυση του πολέμου με τη Ρωσία, ο οποίος διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια, θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα δώσει φέτος το «παρών» αυτοπροσώπως στην ετήσια διοργάνωση, σε αντίθεση με πέρυσι, όταν είχε απευθυνθεί στο φόρουμ μέσω βιντεοσύνδεσης. Μαζί του θα βρίσκεται πολυμελής αμερικανική αντιπροσωπεία.

Το Κρεμλίνο έχει ανακοινώσει ότι προετοιμάζεται να υποδεχθεί στη Μόσχα τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, στο πλαίσιο ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να έχουν καθοριστεί ακόμη συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Ο Ντμίτριεφ είχε μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Δεκέμβριο, όπου είχε διήμερες συνομιλίες με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ, ενώ μετά την επιστροφή του στη Ρωσία ενημέρωσε τον Πούτιν για το περιεχόμενο των επαφών. Στη συνέχεια, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ συναντήθηκαν με αξιωματούχους από την Ουκρανία και την Ευρώπη, καθώς και ξεχωριστά με την ουκρανική αντιπροσωπεία υπό τον Ουμέροφ, με τον Γουίτκοφ να χαρακτηρίζει τις συνομιλίες «παραγωγικές και εποικοδομητικές».

Υπενθυμίζεται ότι, Τραμπ και ο Πούτιν είχαν επίσης τηλεφωνική επικοινωνία στις 29 Δεκεμβρίου, κατά την οποία συζήτησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον Λευκό Οίκο να κάνει λόγο για μια «θετική» συνομιλία. Ωστόσο, σε συνέντευξή του στο Reuters στις 14 Ιανουαρίου, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουκρανία –και όχι η Ρωσία– είναι εκείνη που καθυστερεί την επίτευξη μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας, θέση που έρχεται σε σαφή αντίθεση με τις τοποθετήσεις Ευρωπαίων ηγετών.