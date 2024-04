Ρωσία - πλημμύρες: Χιλιάδες άνθρωποι κινδυνεύουν στα νότια της χώρας (vid)

Πλημμύρες απειλούν την περιφέρεια Κουργκάν στη νότια Ρωσία θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή περισσότερων από 19.000 ανθρώπων, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, μερικές ημέρες αφού άνευ προηγουμένου πλημμύρες προκάλεσαν τον εκτοπισμό χιλιάδων ανθρώπων και πλημμύρισαν μια πόλη στην περιφέρεια των Ουραλίων.

Επικαλούμενο τον τοπικό κλάδο του ρωσικού υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων, το πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι τουλάχιστον 4.000 κατοικίες μπορεί επίσης να πληγούν. Μέτρα έκτακτης ανάγκης έχουν ληφθεί στην περιφέρεια, πρόσθεσε.

Πλημμύρες, που χαρακτηρίζονται από τις χειρότερες σε διάστημα δεκαετιών, έπληξαν τις τελευταίες ημέρες σειρά ρωσικών περιφερειών στην οροσειρά των Ουραλίων και τη Σιβηρία, καθώς και τμήματα του γειτονικού Καζακστάν, αφού ο τρίτος μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης έσπασε ένα φράγμα.

Στην πόλη Ορσκ, στην περιφέρεια του Όρενμπουργκ, οργισμένοι κάτοικοι ζήτησαν βοήθεια από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, διαμαρτυρόμενοι ότι οι τοπικοί αξιωματούχοι τους δεν έχουν κάνει αρκετά για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των χειρότερων πλημμυρών που έχουν καταγραφεί.

Ο επικεφαλής του ρωσικού υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων Αλεξάντρ Κουρένκοφ μετέβη αεροπορικώς σήμερα στην περιφέρεια για να καταγράψει την κατάσταση, αφού αυτό του ανατέθηκε από τον Πούτιν, ανέφερε το υπουργείο μέσω της εφαρμογής Telegram.

