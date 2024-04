Ρωσία- πλημμύρες: Κρίσιμη η κατάσταση στο Ορσκ (pics&vid)

Οι ρωσικές αρχές παραδέχθηκαν την Κυριακή, ότι οι πλημμύρες στο Ορσκ, στα Ουράλια, επιδεινώθηκαν τις τελευταίες ώρες, δύο ημέρες μετά τη ρήξη ενός φράγματος το οποίο, μεσούσης της περιόδου τήξης των πάγων, έχει ήδη οδηγήσει στην απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων από τις εστίες τους.

«Μια κρίσιμη κατάσταση εξελίσσεται στην πόλη Ορσκ», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εκτάκτων Καταστάσεων, Αλεξάντρ Κουρένκοφ, κατά την άφιξή του σε αυτήν τη βιομηχανική πόλη με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων, που βρίσκεται κοντά στη μεθόριο με το Καζακστάν.

Σε βίντεο που δημοσίευσαν οι υπηρεσίες του στο Telegram διακρίνεται ο Κουρένκοφ, περιστοιχισμένος από διασώστες, μέσα σε ένα μικρό σκάφος που διαπλέει τις πλημμυρισμένες περιοχές, όπου η στάθμη του νερού έχει φθάσει στα παράθυρα ορισμένων σπιτιών και πολλών καταστημάτων.

Στο Ορσκ, περισσότερα από 4.500 σπίτια έχουν πλημμυρίσει και περισσότεροι από 4000 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί προς προσωρινά κέντρα φιλοξενίας, σύμφωνα με τον Κουρένκοφ.

Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση που έδωσε το υπουργείο Κατασκευών, το κόστος των ζημιών στις κατοικίες θα μπορούσε να ανέλθει «άνω των 21 δισεκατομμυρίων ρουβλιών», περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ βάση της ισοτιμίας.





Μπροστά στην κατάσταση, οι περιφερειακές αρχές ανακοίνωσαν ότι τα σχολεία θα πραγματοποιήσουν «εξ αποστάσεως» μαθήματα λόγω των πλημμυρών.

Νωρίτερα, οι περιφερειακές αρχές περιέγραψαν την κατάσταση ως «περίπλοκη» σε ένα τμήμα της ευρύτερης περιοχής του Όρενμπουργκ, στα Ουράλια.

«Η κατάσταση εξελίσσεται, είναι περίπλοκη», παραδέχθηκε ο Ιλία Ντενίσοφ, ο υφυπουργός Έκτακτων Καταστάσεων, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti, κατά την άφιξη στην περιοχή του υπουργού Κουρένκοφ.

«Οι πλημμύρες στην περιοχή του Όρενμπουργκ δεν έχουν ακόμα μειωθεί σε ρυθμό», επισήμαναν από την πλευρά τους, σε ένα δελτίο τύπου, οι υπηρεσίες του περιφερειακού κυβερνήτη, Ντένις Πάσλερ.

Την Παρασκευή, η ρήξη ενός φράγματος στο Ορσκ προκάλεσε την άνοδο της στάθμης των υδάτων, που επιδεινώθηκε από την τήξη των χιονιών.





«Οι πλημμύρες αυτών των εδαφών οφείλονται στον αντίκτυπο του όγκου των νερών από την τήξη των πάγων, την άνοδο της στάθμης του ποταμού Ουράλη, (…) όπως και στη ρήξη του φράγματος στο Ορσκ, όπου η κατάσταση είναι η δυσκολότερη», εξήγησαν επιπλέον στο δελτίο τύπου τους οι περιφερειακές αρχές.

«Ισχυρές βροχοπτώσεις» αναμένονται στην περιοχή τις επόμενες ώρες, γεγονός που θα μπορούσε να «περιπλέξει» περαιτέρω το έργο των διασωστών, προειδοποιούν οι περιφερειακές αρχές.

Από την πλευρά της, η δημοτική αρχή του Όρενμπουργκ προειδοποίησε: «Η κατάσταση επιδεινώνεται» στην περιοχή, έγραψε σήμερα σε ανάρτησή της στο Telegram, προσθέτοντας πως η στάθμη του ποταμού Ουράλη αυξήθηκε κατά 28 εκατοστά την προηγούμενη ημέρα.



Βίντεο από το πλημμυρισμένο Ορσκ:

The situation in Orsk, Russia, has become dire as the city can only be navigated by boat, trapping residents inside their apartments



This situation follows a dam breach that occurred earlier in the city. pic.twitter.com/WVRvSX2IS1