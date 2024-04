Ρωσία: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες από κατάρρευση γέφυρας στην περιφέρεια Σμολένσκ

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και έξι τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση οδογέφυρας στην περιφέρεια Σμολένσκ της Ρωσίας. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται οι έξι από τους πέντε τραυματίες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, τμήμα της οδογέφυρας Πανίνσκι κατέρρευσε νωρίτερα τη Δευτέρα κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Βιάζμα, δυτικά της Μόσχας. Δύο οχήματα που διέσχιζαν εκείνη την ώρα τη γέφυρα συνετρίβησαν στις ράγες.

❗️ A bridge, which is the main transportation hub between Belarus and Russia, collapsed in Smolensk region



According to preliminary data, three people were injured. They were in a car and a truck, which fell together with the bridge.



