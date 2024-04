Ρωσία - Ουράλια: Μεγάλες καταστροφές - Πλημμύρισαν πάνω από 10.000 σπίτια (vid)

Το γρήγορο λιώσιμο του χιονιού προκάλεσε τις χειρότερες πλημμύρες που έχουν καταγραφεί ποτέ στα Ουράλια Όρη της Ρωσίας, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς ορισμένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια της Ευρώπης φούσκωσαν μέχρι σημείου εκρήξεως.

Η Ρωσία κήρυξε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» στην περιοχή Όρενμπουργκ κοντά στο Καζακστάν, αφού ο ποταμός Ουράλ, ο τρίτος μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης, φούσκωσε αρκετά μέσα σε λίγες ώρες την Παρασκευή και έσπασε ένα ανάχωμα φράγματος στην πόλη Ορσκ.

Ο ποταμός, ο οποίος πηγάζει από τα Ουράλια Όρη και εκβάλλει στην Κασπία Θάλασσα, θα φθάσει σε επικίνδυνα επίπεδα τη Δευτέρα στο Όρενμπουργκ, μια πόλη 500.000 κατοίκων κάτω από το ποτάμι από το Ορσκ, και η κορύφωση αναμένεται εκεί στις 10 Απριλίου, δήλωσε το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών της Ρωσίας.

The streets of the city of Orsk in the Orenburg Region turned into real rivers after the dam on the Ural River burst on Friday evening. pic.twitter.com/4tIGcM8C3L