Ρωσία - Πετρέλαιο: Οι ουκρανικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα

Η Ρωσία αντιμετωπίζει ελλείψεις σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων, καθώς οι επιθέσεις των ουκρανικών drones μειώνουν τη λειτουργία των διυλιστηρίων και το υψηλό κόστος δανεισμού σημαίνει ότι τα ιδιωτικά πρατήρια καυσίμων δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να αποθηκεύσουν καύσιμα, σύμφωνα με εμπόρους και λιανοπωλητές.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με drones σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές τις τελευταίες εβδομάδες, στοχεύοντας διυλιστήρια και τερματικούς σταθμούς εξαγωγών, με στόχο τη μείωση των εσόδων από εξαγωγές της Μόσχας, την πρόκληση εσωτερικής δυσαρέσκειας και να ωθήσουν το Κρεμλίνο σε ειρηνευτικές συνομιλίες.

Οι επιθέσεις έχουν μειώσει τη ρωσική διύλιση πετρελαίου κατά σχεδόν 1/5 σε ορισμένες ημέρες και έχουν μειώσει τις εξαγωγές από βασικά λιμάνια, ωθώντας τη Μόσχα στη μείωση της παραγωγής πετρελαίου.

Η Ρωσία έχει μεγάλο πλεόνασμα ντίζελ, αλλά η παραγωγή βενζίνης της αντιστοιχεί στην εγχώρια ζήτηση, πράγμα που σημαίνει ότι η μείωση της λειτουργίας των διυλιστηρίων μπορεί να οδηγήσει σε ελλείψεις.

Δεν υπάρχουν μεγάλες ουρές στα πρατήρια, αλλά ορισμένες ποιότητες βενζίνης, όπως οι δημοφιλείς Ai 92 και Ai 95, είναι συχνά σε έλλειψη.

Η Άπω Ανατολή και η Κριμαία ήταν τα πρώτα εδάφη που αντιμετώπισαν έλλειψη βενζίνης τον Αύγουστο.

Παρόμοια προβλήματα έχουν προκύψει στην περιοχή του ποταμού Βόλγα, καθώς και στη νότια και κεντρική Ρωσία, σύμφωνα με τις πηγές. Το Reuters μίλησε με πέντε εμπόρους και λιανοπωλητές στην ρωσική αγορά καυσίμων, οι οποίοι ζήτησαν να μιλήσουν ανώνυμα λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος.

Ο Gleb Nikitin, κυβερνήτης της περιοχής Nizhni Novgorod του Βόλγα, δήλωσε στο κανάλι Telegram τη Δευτέρα ότι οι «προσωρινές» διακοπές στα αντλιοστάσια συνδέονται με αλυσίδες εφοδιασμού στην ευρύτερη περιοχή.

«Όλα θα πρέπει να επιστρέψουν στο φυσιολογικό τις επόμενες ημέρες», είπε.

Οι πηγές ανέφεραν ότι τα προβλήματα ήταν ιδιαίτερα έντονα για τα ιδιωτικά πρατήρια καυσίμων που δεν αποτελούν μέρος κάθετα ολοκληρωμένων εταιρειών πετρελαίου και τα οποία δεν προμηθεύονται αρκετά καύσιμα λόγω περικοπών στη διύλιση και δυσκολεύονται να αποθηκεύσουν βενζίνη λόγω των υψηλών επιτοκίων του 17%.

Τα πρατήρια καυσίμων που ανήκουν σε μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά, ανέφεραν οι πηγές.

Το μερίδιο των ανεξάρτητων πρατηρίων καυσίμων στη Ρωσία είναι περίπου 40% κατ' όγκο.