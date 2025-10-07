Ρωσία: Ουκρανικό drone επιχείρησε επίθεση σε πυρηνικό σταθμό στη Βορόνεζ

Η ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιχείρησε να πλήξει πυρηνικό εργοστάσιο στην περιοχή Βορόνεζ της Ρωσίας, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία.

Σε ανακοίνωσή της, η Rosenergoatom ανέφερε ότι το drone «εξουδετερώθηκε με τεχνικά μέσα» και εξερράγη αφού συνετρίβη σε πύργο ψύξης του πυρηνικού σταθμού Νοβοβορονέζ.

«Δεν υπήρξαν ζημιές ή τραυματισμοί. Ωστόσο, η έκρηξη άφησε ένα σκούρο σημάδι στον πύργο ψύξης. Η ασφαλής λειτουργία του πυρηνικού σταθμού διασφαλίζεται», ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας παραμένουν φυσιολογικά και αμετάβλητα.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Ουκρανία σχετικά με το φερόμενο περιστατικό, το οποίο η Ροσενεργκοάτομ χαρακτήρισε «άλλη μία πράξη επιθετικότητας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον ρωσικών πυρηνικών σταθμών».

Η Μόσχα έχει στο παρελθόν κατηγορήσει το Κίεβο για επιθέσεις σε πυρηνικούς σταθμούς στις περιοχές Κουρσκ (Kursk) και Σμολένσκ (Smolensk), στη δυτική Ρωσία.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία έχει κατηγορήσει τη Ρωσία ότι προκαλεί σκόπιμα κινδύνους ραδιενεργούς μόλυνσης σε πυρηνικούς σταθμούς που βρίσκονται σε ουκρανικό έδαφος.