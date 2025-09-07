Ρωσία: Η συμμόρφωση της Μόσχας με τις δεσμεύσεις της στον OPEC+ είναι πλήρης

Η Ρωσία συμμορφώνεται πλήρως με τις δεσμεύσεις της στον OPEC+, δήλωσε σήμερα, Κυριακή, ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ.

Σημειώνεται ότι, οκτώ χώρες-μέλη του OPEC+ συμφώνησαν ν’ αυξήσουν την ημερήσια παραγωγή πετρελαίου κατά 137.000 βαρέλια τον Οκτώβριο, σύμφωνα με μία ανακοίνωση που εξέδωσε ο οργανισμός.

Δύο πηγές του OPCE+ έκαναν τη σχετική δήλωση στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ενώ η συνάντηση ήταν σε εξέλιξη.

Η αγορά πετρελαίου είναι ισορροπημένη και η συμφωνία υλοποιείται σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, δήλωσε ο Νόβακ, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση μετά από τη διάσκεψη του OPEC+.

Ο OPEC+ έχει αντιστρέψει τη στρατηγική του για μείωση της παραγωγής από τον Απρίλιο και έχει ήδη αυξήσει τις ποσοστώσεις κατά περίπου 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, που αντιστοιχούν σε περίπου 2,4% της παγκόσμιας ζήτησης, προκειμένου να ενισχύσει το μερίδιο αγοράς εν μέσω της πίεσης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μείωση των τιμών του πετρελαίου.

Ωστόσο, αυτές οι αυξήσεις δεν κατάφεραν να επηρεάσουν σημαντικά τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες κυμαίνονται κοντά στα 66 δολάρια το βαρέλι, υποστηριζόμενες από τις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και του Ιράν, ενθαρρύνοντας περαιτέρω αυξήσεις της παραγωγής πετρελαίου από ανταγωνιστές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Μια συμφωνία την Κυριακή για την αύξηση της παραγωγής από τον Οκτώβριο θα σήμαινε ότι o Οργανισμός θα άρχιζε να αναστρέφει μια δεύτερη δόση περικοπών περίπου 1,65 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, περισσότερο από ένα χρόνο νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, μετά την πλήρη αναστροφή της πρώτης δόσης από τον Απρίλιο.

Οι συνομιλίες επικεντρώνονται στην άρση της μείωσης κατά 1,65 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα σε σταδιακές μηνιαίες αυξήσεις και η ομάδα έχει καταλήξει σε συμφωνία αρχής για την αύξηση της παραγωγής κατά τουλάχιστον 135.000 βαρέλια την ημέρα από τον Οκτώβριο, ανέφεραν το Σάββατο δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συνομιλίες.