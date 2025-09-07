Οκτώ χώρες του OPEC+ που συνεδρίασαν την Κυριακή συμφώνησαν να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου τον Οκτώβριο κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με πηγή του OPEC+ σύμφωνα με το Reuters.

Ο OPEC+ έχει αντιστρέψει τη στρατηγική του για μείωση της παραγωγής από τον Απρίλιο και έχει ήδη αυξήσει τις ποσοστώσεις κατά περίπου 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, που αντιστοιχούν σε περίπου 2,4% της παγκόσμιας ζήτησης, προκειμένου να ενισχύσει το μερίδιο αγοράς εν μέσω της πίεσης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μείωση των τιμών του πετρελαίου.

Ωστόσο, αυτές οι αυξήσεις δεν κατάφεραν να επηρεάσουν σημαντικά τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες κυμαίνονται κοντά στα 66 δολάρια το βαρέλι, υποστηριζόμενες από τις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και του Ιράν, ενθαρρύνοντας περαιτέρω αυξήσεις της παραγωγής πετρελαίου από ανταγωνιστές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Μια συμφωνία την Κυριακή για την αύξηση της παραγωγής από τον Οκτώβριο θα σήμαινε ότι o Οργανισμός θα άρχιζε να αναστρέφει μια δεύτερη δόση περικοπών περίπου 1,65 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, περισσότερο από ένα χρόνο νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, μετά την πλήρη αναστροφή της πρώτης δόσης από τον Απρίλιο.

Οι συνομιλίες επικεντρώνονται στην άρση της μείωσης κατά 1,65 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα σε σταδιακές μηνιαίες αυξήσεις και η ομάδα έχει καταλήξει σε συμφωνία αρχής για την αύξηση της παραγωγής κατά τουλάχιστον 135.000 βαρέλια την ημέρα από τον Οκτώβριο, ανέφεραν το Σάββατο δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συνομιλίες.

Η αύξηση θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, μεταξύ 200.000 και 350.000 βαρέλια την ημέρα, ανέφερε μια τρίτη πηγή.

Στην τελευταία συνάντησή τους τον Αύγουστο, ο OPEC+, η οποία αντλεί περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου πετρελαίου, αύξησε την παραγωγή κατά 547.000 bpd για τον Σεπτέμβριο.