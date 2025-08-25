Ρωσία: Η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε δύο ουκρανικά drones με κατεύθυνση προς τη Μόσχα

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν δυο ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης τα οποία κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ρωσίας Σεργκέι Σαμπιάνιν τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram.

«Υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εργάζονται εκεί όπου κατέπεσαν συντρίμμια» των drones αυτών, πρόσθεσε ο κ. Σαμπιάνιν.

Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη χωριού στη Ντνιπροπετρόβσκ

Υπενθυμίζεται ότι, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν έναν νέο οικισμό στην ουκρανική περιοχή Ντνιεπροπετρόφσκ, αλλά ο ανώτατος διοικητής της Ουκρανίας δήλωσε ότι τα ουκρανικά στρατεύματα σημείωσαν προόδους αλλού, ανακαταλαμβάνοντας τρία χωριά στην ανατολική περιοχή του Ντονιέτσκ.

Αφού απέτυχαν να προελάσουν προς την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, στις πρώτες εβδομάδες της εισβολής του Φεβρουαρίου 2022, τα ρωσικά στρατεύματα έχουν επικεντρωθεί στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, ανακοινώνοντας σχεδόν καθημερινά την κατάληψη νέων χωριών.

Την Κυριακή, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την κατάληψη της Φίλια, ενός χωριού στην περιοχή Ντνιεπροπετρόφσκ, η οποία δεν είναι μία από τις τέσσερις περιοχές που η Ρωσία προσάρτησε παράνομα επτά μήνες μετά την εισβολή στη μικρότερη γειτονική της χώρα. Η Ουκρανία δεν αναγνώρισε ότι το χωριό Φίλια άλλαξε χέρια.

Η Μόσχα δηλώνει ότι σημειώνει πρόοδο στην περιοχή Ντνιεπροπετρόφσκ. Όμως, οι ουκρανικές δυνάμεις πιέζουν για την ανακατάληψη χωριών στην περιοχή του Ντονιέτσκ – το επίκεντρο της ρωσικής επίθεσης – και για να αποτρέψουν οποιαδήποτε περαιτέρω προέλαση προς τη Ντνιεπροπετρόφσκ.

Ο ανώτατος διοικητής της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σύρσκι, έγραψε στο Telegram ότι τα ουκρανικά στρατεύματα ανακατέλαβαν τα χωριά Μιχαϊλίβκα, Ζελένιι Χάι και Βολοντιμίριβκα.

Το Ζελένιι Χάι, του οποίου η ανακατάληψη ανακοινώθηκε με στρατιωτική δήλωση το Σάββατο, βρίσκεται δίπλα στην περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ, ενώ τα άλλα δύο χωριά βρίσκονται κοντά στην πόλη Ποκρόβσκ, επίκεντρο σφοδρών συγκρούσεων για μήνες.

Ο Σύρσκι περιέγραψε τις συνθήκες κοντά στο Ποκρόβσκ, που θεωρείται ένας από τους κύριους στόχους του ρωσικού στρατού στην περιοχή, ως «πραγματικά δύσκολες». «Ο εχθρός έχει συγκεντρώσει τις κύριες προσπάθειές του σε αυτόν τον τομέα. Αλλά πρέπει να κρατήσουμε τη γραμμή», ανέφερε.

Η ουκρανική υπηρεσία στρατιωτικής αντικατασκοπείας HUR δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι διεξήγαγε κοινή επιχείρηση με στρατιωτική μονάδα για την ανακατάληψη ενός ακόμη χωριού – της Νοβομυχαϊλίβκα, νότια του Ποκρόβσκ.

Στη βορειοανατολική περιοχή Χάρκοβο της Ουκρανίας, πλήγμα ρωσικού πυροβολικού σκότωσε μία γυναίκα στην πόλη Κουπιάνσκ και τραυμάτισε δύο κατοίκους.

Η Κουπιάνσκ καταλήφθηκε από τα ρωσικά στρατεύματα στις πρώτες εβδομάδες του πολέμου και ανακαταλήφθηκε από τις ουκρανικές δυνάμεις αργότερα το ίδιο έτος, αλλά έχει υποστεί σφοδρές ρωσικές επιθέσεις τους τελευταίους μήνες.