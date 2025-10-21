Ρωσία για συνάντηση Πούτιν με Τραμπ: Δεν υπάρχει συμφωνημένη ημερομηνία - Συνεχίζονται οι επαφές Λαβρόφ με Ρούμπιο

Η Ρωσία επέλεξε την Τρίτη να μην λάβεις συγκεκριμένη θέση αναφορικά με το πότε θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογο του, Ντόναλντ Τραμπ, για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Πέμπτη οι δύο ηγέτες είχαν συμφωνήσει να πραγματοποιήσουν τη δεύτερη Σύνοδο Κορυφής, μετά από αυτή στην Αλάσκα στα μέσα του Αυγούστου. Ωστόσο, το πότε θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη συνάντηση είναι άγνωστο, εν μέσω των πιέσεων που δέχεται η Μόσχα από τη Δύση για να σταματήσει τη στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία που ξεκίνησε στις αρχές του 2022.

Ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, ανέφερε σε δημοσιογράφους την Τρίτη πως ούτε ο Ρώσος πρόεδρος ούτε ο Τραμπ έχουν μιλήσει για συγκεκριμένη ημερομηνία.

«Δεν έχουμε ακόμα κάποια ημερομηνία. Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ρωσία έχουν πει πως χρειάζεται προσεχτική προετοιμασία και αυτό είναι χρονοβόρο» ανέφερε ο Πεσκόφ και συμπλήρωσε πως η εύρεση μιας λύσης για ειρήνευση στην Ουκρανία δεν είναι εύκολη.

Όταν ρωτήθηκε αν η Μόσχα είχε κατά νου μια πιθανή ημερομηνία για τη Σύνοδο Κορυφής, ο Πεσκόφ απάντησε: «Όχι».

Από την πλευρά του, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε την Τρίτη ότι συμφώνησε με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να συνεχίσουν τις επαφές τους μέσω τηλεφώνου.

Μετά από την επικοινωνία της περασμένης εβδομάδας, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ θα συναντηθούν αυτή την εβδομάδα ενόψει μιας πιθανής συνάντησης κορυφής στη Βουδαπέστη εντός δύο εβδομάδων. Η Μόσχα δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για τη Σύνοδο.

Ωστόσο, το CNN επικαλέστηκε έναν ανώνυμο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο οποίος δήλωσε ότι η αναμενόμενη συνάντηση Ρούμπιο-Λαβρόφ έχει αναβληθεί προς το παρόν. Το CNN επικαλέστηκε μια πηγή, η οποία δήλωσε ότι ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ είχαν διαφορετικές προσδοκίες σχετικά με το ενδεχόμενο τέλος του πολέμου.