Ρωσία: Επίθεση ουκρανικών drones σε διυλιστήριο της Rosneft

Το διυλιστήριο πετρελαίου Τουάπσε, που ελέγχεται από τη Rosneft και βρίσκεται στην περιοχή Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία, δέχθηκε επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τη νύχτα, προκαλώντας πυρκαγιά σε κτήριο της υπηρεσίας ασφαλείας, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα, όπως ανακοίνωσαν τη Δευτέρα οι τοπικές αρχές.

Η Ουκρανία έχει εντείνει δραστικά τις επιθέσεις με drones σε ρωσικά διυλιστήρια και αγωγούς πετρελαίου τους τελευταίους δύο μήνες, χαρακτηρίζοντάς τες αντίποινα για τις ρωσικές επιθέσεις στις δικές της ενεργειακές υποδομές.

🚨 Breaking: Locals in Tuapse, Krasnodar Krai report another attack — Russian air defenses seen trying to shoot down incoming targets.



Tuapse’s oil refinery has already been hit multiple times in recent months, highlighting its vulnerability within Russia’s southern energy… pic.twitter.com/wlrUDQnBWa — 🇺🇦 Ukraine Frontline_Daily (@ukraine_frontup) October 6, 2025

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 251 ουκρανικά drones τη νύχτα, τα περισσότερα πάνω από τις νοτιοδυτικές περιοχές, εκ των οποίων 61 πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα και ένα κατευθυνόταν προς τη Μόσχα.

«Τη νύχτα της 6ης Οκτωβρίου, συντρίμμια drone έπεσαν στον χώρο του διυλιστηρίου Τουάπσε. Ξέσπασε πυρκαγιά στο κτήριο ασφαλείας, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα», ανέφεραν οι τοπικές αρχές της περιοχής Κρασνοντάρ στην πλατφόρμα Telegram.

«Δύο άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», πρόσθεσαν.

Το διυλιστήριο Τουάπσε, που προσανατολίζεται στις εξαγωγές και διαθέτει δυναμικότητα επεξεργασίας 240.000 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως, παράγει νάφθα, μαζούτ, κενό αέριο πετρέλαιο (vacuum gasoil) και πετρέλαιο υψηλής περιεκτικότητας σε θείο.

Κύριοι παραλήπτες των εξαγωγών του είναι η Κίνα, η Μαλαισία, η Σιγκαπούρη και η Τουρκία.