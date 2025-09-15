Ρωσία: Επαναγοράζει από την Τουρκία τα S-400 που της πούλησε το 2019

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ρωσία προσέγγισε την Τουρκία με πρόταση να επαναγοράσει τα συστήματα αεροπορικής άμυνας S-400 που πούλησε στην Άγκυρα το 2019, εν μέσω ελλείψεων αποθεμάτων και αυξανόμενης ζήτησης από τρίτες χώρες, όπως ανέφερε το τουρκικό μέσο ενημέρωσης Nefes.

Η είδηση δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά από το τουρκικό μέσο ενημέρωσης Nefes και δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από την Άγκυρα, αν και το Militarnyi, μια ουκρανική ιστοσελίδα που ειδικεύεται σε στρατιωτικά θέματα, ανέφερε ότι πηγές κάνουν λόγο για «θετική στάση» των τουρκικών αξιωματούχων απέναντι στην πρόταση της Μόσχας.

Το αίτημα αυτό έρχεται σε μια στιγμή που η Τουρκία αναπτύσσει το δικό της σύστημα αεροπορικής άμυνας, το Steel Dome, με στόχο να μειώσει την εξάρτηση της χώρας από τη ρωσική τεχνολογία.

Η Μόσχα φαίνεται να έχει έλλειψη από τα δικά της, εγχώρια S-400 και, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζει το ενδεχόμενο να αγοράσει πίσω τα δύο συστήματα S-400 που πούλησε στην Τουρκία το 2017 και παρέδωσε το 2019 έναντι 2,5 δισ.δολαρίων, μετά από ανεπιτυχείς προσπάθειες να αγοράσει συστήματα Patriot των ΗΠΑ.

Η συμφωνία οδήγησε σε διαμάχη με τις ΗΠΑ και είχε ως αποτέλεσμα την εξαίρεση της Άγκυρας από το πρόγραμμα F-35 και την επιβολή κυρώσεων.

Η Ρωσία, από την πλευρά της, ενδιαφέρεται να αναπληρώσει τα αποθέματά της σε S-400, καθώς η ζήτηση για αυτά τα συστήματα αυξάνεται λόγω των απωλειών στο πεδίο της μάχης, σύμφωνα με το Militarnyi.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η τύχη των S-400 της Τουρκίας γίνεται θέμα διεθνούς ενδιαφέροντος. Το 2023, ο τότε υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν από την Άγκυρα να στείλει τα S-400 στην Ουκρανία, πρόταση που η Άγκυρα απέρριψε κατηγορηματικά.

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία έχει δυσκολευτεί να τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς άλλους αγοραστές, όπως η Ινδία, η οποία είδε μια άλλη αναβολή της παραγγελίας της για τα S400, η οποία έχει πλέον μετατεθεί στο 2026-2027, σύμφωνα με το Militarnyi.