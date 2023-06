Ρωσία: Επανέρχονται οι ρυθμοί στο Ροστόφ μετά το τέλος της ανταρσίας της Wagner

Σε ρυθμούς κανονικότητας επανέρχεται το Ροστόφ όπου χθες Σάββατο είχε καταληφθεί από τις δυνάμεις της Wagner, μετά την ανταρσία του ιδρυτή της μισθοφορικής οργάνωσης, Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Το σύνολο των περιορισμών στις μετακινήσεις για την περιοχή του Ροστόφ στη Ρωσία έχουν σήμερα αρθεί, συμπεριλαμβανομένων και των περιορισμών που εφαρμόστηκαν για τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους, όπως μεταδόθηκε σήμερα Κυριακή, από ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων που επικαλέστηκαν τοπικούς αξιωματούχους.

«Οι σταθμοί λεωφορείων και σιδηροδρόμων εργάζονται κανονικά. Εισιτήρια πωλούνται, ενώ ισχύει το πρόγραμμα των δρομολογίων προς όλους τους προορισμούς», δήλωσε ο Σεργκέι Τιούριν, αναπληρωτής υπουργός Περιφερειακής Πολιτικής και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας για την περιοχή του Ροστόφ.

The situation around the headquarters of the Southern Military District in Rostov-on-Don is calm, traffic on Budennovsky Avenue has resumed - Ria Novosti.#Russia #News pic.twitter.com/dKASEjzOOG