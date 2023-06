Οι ΗΠΑ γνώριζαν από τα μέσα Ιουνίου ότι ο Πριγκόζιν ετοίμαζε ανταρσία

Οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν πληροφορίες από τα μέσα Ιουνίου, που υποδείκνυαν ότι ο ηγέτης της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, επρόκειτο να προβεί σε ένοπλη επιχείρηση στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Σύμφωνα με δημοσίευσμα στην Washinton Post, οι πληροφορίες τροφοδότησαν ανησυχίες σχετικά με το αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα παρέμενε στην εξουσία και τι θα μπορούσε να σημαίνει τυχόν αστάθεια στη Μόσχα για τον έλεγχο του πυρηνικού οπλοστασίου της Ρωσίας.

Στα μέσα της εβδομάδας, έγιναν στην Ουάσιγκτον σειρά από συναντήσεις ενημερωτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με δημοσίευμα στους New York Times.

Οι πληροφορίες θεωρήθηκαν αξιόπιστες και ανησυχητικές λόγω της πιθανότητας ένας μεγάλος και πυρηνικά εξοπλισμένος αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτειών να βυθιστεί στο χάος, αναφέρει το δημοσίευμα των ΝΥΤ.

