Ανάλυση ISW: Το Κρεμλίνο είναι ασταθές - «Ταπείνωση Πούτιν»

Το Κρεμλίνο αντιμετωπίζει μια «βαθιά ασταθή κατάσταση», ενώ η παρέμβαση Λουκανσέκο για να ανακοπεί η προέλαση της Βάγκνερ στη Μόσχα, ήταν «ταπεινωτικό για τον Πούτιν», αναφέρει σε ανάλυσή του το αμερικανικό Ινστιτούτο Μελετών του Πολέμου (ISW).

Σύμφωνα με το ISW το Κρεμλίνο δυσκολεύτηκε να συγκροτήσει μια συνεκτική απάντηση στην ανταρσία της Βάγκνερ, «αναδεικνύοντας τις αδυναμίες εσωτερικής ασφάλειας που πιθανώς οφείλονται στον αιφνιδιασμό και στον αντίκτυπο των μεγάλων απωλειών στην Ουκρανία».

«Η εξέγερση αποκάλυψε την αδυναμία των ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας και έδειξε την αδυναμία του Πούτιν να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις του έγκαιρα για να αποκρούσει μια εσωτερική απειλή και διέπρεψε περαιτέρω το μονοπώλιό του στη βία», επισημαίνει ακόμα και προσθέτει πως η αποτυχημένη εξέγερση και η «βραχυπρόθεσμη λύση» - με τη μορφή μιας φαινομενικής εκεχειρίας με την ομάδα Βάγκνερ - πιθανότατα θα «ζημιώσουν ουσιαστικά» την κυβέρνηση του Πούτιν και τη ρωσική επέμβαση στην Ουκρανία.

Οι ρωσικές αρχές κινητοποίησαν τη Rosgvardia, τη ρωσική εθνική αστυνομία, έγραψε το αμερικανικό thinktank, αλλά «το ISW δεν έχει παρατηρήσει αναφορές ή πλάνα που να υποδηλώνουν ότι μονάδες της Rosgvardia ενεπλάκησαν με την Βάγκνερ σε οποιοδήποτε σημείο».

Η ιδρυτική αποστολή της Rosgvardia είναι να προστατεύει τις εσωτερικές απειλές για την ασφάλεια της ρωσικής κυβέρνησης, όπως μια προέλαση στη Μόσχα, και είναι αξιοσημείωτο ότι η Rosgvardia απέτυχε να εμπλακεί, ακόμη και όταν η Βάγκνερ κατέλαβε κρίσιμα στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία στο Ροστόβ-ον-Ντόν και κατέστρεψε ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη

Σημειώνεται επίσης ότι αν και ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ δήλωσε ότι είχε κινητοποιήσει τις δυνάμεις του - οι οποίες υποτίθεται ότι ειδικεύονται στην εσωτερική ασφάλεια - ως απάντηση στην προέλαση της Βάγκνερ, επίσης «χωρίς έκπληξη» δεν ενεπλάκησαν ποτέ με την Βάγκνερ. Αυτό είναι «σύμφωνο με τον πρωταρχικό στόχο του Καντίροφ να διατηρήσει τη δική του δύναμη εσωτερικής ασφάλειας», σημειώνει το ISW το οποίο και καταλήγει στο εξής συμπέρασμα:

«Τα ειδικά όργανα εσωτερικής ασφάλειας του Κρεμλίνου απέτυχαν να αντιδράσουν σε μια ανεξάρτητη στρατιωτική δύναμη που κατέλαβε το αρχηγείο της SMD [νότια στρατιωτική περιφέρεια] και προέλασε προς τη Μόσχα - και η Βάγκνερ πιθανότατα θα μπορούσε να είχε φτάσει στα περίχωρα της Μόσχας, αν ο Πριγκόζιν επέλεγε να τους διατάξει να το κάνουν».

Επίσης, το ISW, αναφέρει ότι η οπτική του προέδρου της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο να διαδραματίσει άμεσο ρόλο στην αναχαίτιση μιας στρατιωτικής προέλασης προς τη Μόσχα ήταν «ταπεινωτική για τον [Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ] Πούτιν και μπορεί να έχει εξασφαλίσει στον Λουκασένκο άλλα οφέλη».

Η αναφερόμενη πρόσβαση του Λουκασένκο σε προηγουμένως καθιερωμένους διαύλους και η επιτυχής διαπραγμάτευση με τον [ηγέτη της Βάγκνερ Πριγκόζιν] πιθανώς υποδηλώνει ότι ο Λουκασένκο έχει απροσδιόριστη επιρροή επί του Πριγκόζιν που θα μπορούσε να αξιοποιήσει για την αποκλιμάκωση της κατάστασης, προσθέτει.

Εκτιμάει ότι ο Λουκασένκο πιθανότατα θα επιδιώξει να χρησιμοποιήσει την αποκλιμάκωση της ένοπλης εξέγερσης για να προωθήσει τους στόχους του, όπως η καθυστέρηση της επισημοποίησης του κράτους της Ένωσης Ρωσίας-Λευκορωσίας ή η αποτροπή του Πούτιν από το να χρησιμοποιήσει δυνάμεις της Λευκορωσίας στην Ουκρανία.

Το ISW εικάζει επίσης ότι ο Πριγκόζιν είδε την προθεσμία του Υπουργείου Άμυνας της 1ης Ιουλίου για όλες τις παράνομες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας Βάγκνερ, να υπογράψουν συμβόλαια με την κυβέρνηση ως «υπαρξιακή απειλή για την πολιτική (και ενδεχομένως προσωπική) επιβίωσή του».

Ως εκ τούτου, «έπαιξε το στοίχημα ότι η μόνη οδός για να διατηρήσει την ομάδα Βάγκνερ ως ανεξάρτητη δύναμη ήταν να βαδίσει εναντίον του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, πιθανόν με σκοπό να εξασφαλίσει αποστασίες στον ρωσικό στρατό, αλλά υπερεκτιμώντας τις δικές του προοπτικές».

Λόγω της ταχύτητας και του συντονισμού των κινήσεων της Βάγκνερ, ο Πριγκόζιν «είναι σχεδόν βέβαιο ότι σχεδίασε αυτή την προσπάθεια εκ των προτέρων», γράφει το thinktank - αυτό ευθυγραμμίζεται με τις αναφορές των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες υποψιάζονταν μέχρι και πριν από δύο εβδομάδες ότι σχεδίαζε να αναλάβει δράση κατά της Μόσχας.

Το thinktank υποδηλώνει επίσης ότι η εξέγερση μπορεί να έχει διαβρώσει την υποστήριξη προς τον Πριγκόζιν μεταξύ της κοινότητας των υποστηρικτών της μισθοφορικής ομάδας και ακόμη και εντός της ίδιας της Βάγκνερ, καθώς ανάγκασε τις περιφερειακές αρχές που συνδέονται με τη Βάγκνερ και τις οργανώσεις στρατολόγησης να καταγγείλουν την προσπάθεια.

