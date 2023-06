Ανταρσία Wagner: Οι δυνάμεις του Πριγκόζιν αποσύρονται από το Ροστόφ (vid)

Οι μισθοφόροι της Wagner άρχισαν να αποσύρονται από το Ροστόφ-ον-Ντον το βράδυ του Σαββάτου, μετά τη συμφωνία του αρχηγού τους Γεβγκένι Πριγκόζιν με το Κρεμλίνο με τη διαμεσολάβηση του Λευκορώσου προέδρου, Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Δημοσιογράφος του Reuters μετέδωσε ότι οι δυνάμεις της Wagner εγκαταλείπουν το στρατηγείο του ρωσικού στρατού που εδρεύει στην πόλη και το οποίο είχαν καταλάβει από τα ξημερώματα του Σαββάτου.

