Ρωσικά ΜΜΕ: Ο Πούτιν «θυσίασε» Σοϊγκού και Γκερασίμοφ για τη συμφωνία με τον Πριγκόζιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να «θυσίασε» τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων Βαλερί Γκερασίμοφ, προκειμένου ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, να δεχθεί την πρόταση συμφωνίας του Λευκορώσου προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Όπως μεταδίδουν τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, έχουν συμφωνηθεί «σημαντικές αλλαγές» στην ηγεσία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών του σημερινού υπουργού Άμυνας και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, προκειμένου να σταματήσει η επικίνδυνη προέλαση της Wagner προς την πρωτεύουσα της Μόσχας.

Αυτές οι διαπραγματεύσεις φέρεται ότι περιέλαβαν επίσης τις «εγγυήσεις ασφαλείας των μαχητών του Ομίλου Wagner».

«Δεν ήθελα να χυθεί ρωσικό αίμα» υποστηρίζει σε ηχογράφησή του το «αφεντικό» της Wagner αναφερόμενος στη συμφωνία που συνήψε με τον Λουκασένκο, με την οποία οι φάλαγγες των ανδρών της παραστρατιωτικής οργάνωσης σταματούν να προελαύνουν στη Μόσχα και επιστρέφουν στα στρατόπεδά τους.

BREAKING: Reports there will be major changes in Russian Ministry of Defense leadership in exchange for Wagner halting its advance on Moscow

«Επρόκειτο να διαλύσουν την Wagner. Βγήκαμε στις 23 Ιουνίου σε μια Πορεία Δικαιοσύνης. Σε μία ημέρα, φτάσαμε περίπου 200 χλμ. μακριά από τη Μόσχα. Αυτήν τη στιγμή, δεν χύσαμε ούτε μια σταγόνα αίμα των μαχητών μας. Τώρα, η στιγμή ήρθε όπου το αίμα μπορεί να χυνόταν. Για αυτό, κατανοώντας την ευθύνη να χύσουμε ρωσικό αίμα σε κάποιο από τα σημεία, γυρίζουμε πίσω τα κομβόι μας και επιστρέφουμε στα στρατόπεδα σύμφωνα με το σχέδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά στη δήλωσή του.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, η ρωσική προεδρία είχε ανακοινώσει ότι ο Πριγκόζιν αποδέχτηκε την πρόταση του Αλεξάντερ Λουκασένκο να σταματήσει η προέλαση Wagner στη Ρωσία και να λάβει περαιτέρω μέτρα για την αποκλιμάκωση της ένταση.

«Σήμερα το πρωί, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημέρωσε τον Λευκορώσο ομόλογό του για την κατάσταση στη νότια Ρωσία με την ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Wagner. Οι αρχηγοί κρατών συμφώνησαν για κοινές ενέργειες. »Κατά την περαιτέρω ανάπτυξη των συμφωνιών, ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας, αφού διευκρίνισε επιπλέον την κατάσταση μέσω των δικών του καναλιών, σε συμφωνία με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, είχε συνομιλίες με τον επικεφαλής της Wagner PMC Γεβγκένι Πριγκόζιν. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ως αποτέλεσμα, ήρθαν σε συμφωνίες για το απαράδεκτο ενδεχόμενο να εξαπολυθεί μια αιματηρή σφαγή στο έδαφος της Ρωσίας. Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν αποδέχτηκε την πρόταση του προέδρου της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο να σταματήσει η μετακίνηση των ενόπλων της εταιρείας Wagner στη Ρωσία και να λάβει περαιτέρω μέτρα για την αποκλιμάκωση της έντασης. Αυτή τη στιγμή, στο τραπέζι υπάρχει μια απολύτως κερδοφόρα και αποδεκτή επιλογή για την επίλυση της κατάστασης, με εγγυήσεις ασφαλείας για τους μαχητές της Wagner PMC. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, επίσης σήμερα ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας πραγματοποίησε δύο συναντήσεις με το μπλοκ εξουσίας της χώρας για αυτήν την κατάσταση», αναφέρεται στην ανακοίνωση της προεδρίας του Μινσκ.

Ο Λουκασένκο είχε δεύτερη τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν το βράδυ του Σαββάτου για να τον ενημερώσει για τα αποτελέσματα των συνομιλιών του με τον αρχηγό της Wagner, μετέδωσε το λευκορωσικό πρακτορείο ειδήσεων Belta.

Νωρίτερα, το γραφείο του Λουκασένκο είχε ανακοινώσει ότι ο Λευκορώσος πρόεδρος μίλησε με τον Πριγκόζιν έχοντας την έγκριση του Πούτιν, και ότι ο αρχηγός της παραστρατιωτικής οργάνωσης Βάγκνερ συμφώνησε να αποκλιμακωθεί η κατάσταση και να σταματήσει τις μετακινήσεις των μαχητών του, ορισμένοι από τους οποίους προωθούνταν προς τη Μόσχα.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό αξιωματούχο Αντόν Γκερασένκο, που επικαλείται πρώην υποστηρικτή του Πριγκόζιν, η συμφωνία μεταξύ Πριγκόζιν και Κρεμλίνου προβλέπει: Πρώτον, παραίτηση Σοϊγκού. Δεύτερον, αμνηστία για τα μέλη της Wagner. Τρίτον, πιθανότητα επιστροφής του Πριγκόζιν στην Αφρική.

Former supporter of Prigozhin about alleged agreement between Prigozhin and Russian authorities:



"Now it's finally allowed to say the three things he's been promised. 1. Shoigu's resignation. 2. Amnesty for "musicians" [Wagner mercenaries]. 3. The possibility to return to… pic.twitter.com/FMPiq1vUR1