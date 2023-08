Επισήμως νεκρός ο Γεβγκένι Πριγκόζιν - Ταυτοποιήθηκε η σορός του

Η Επιτροπή Ερευνών της Ρωσίας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων επιβεβαίωσαν την ταυτότητα των 10 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικό δυστύχημα την περασμένη Τετάρτη και ότι μεταξύ αυτών ήταν και ο ιδρυτής της ομάδας μισθοφόρων της Wagner.

«Στο πλαίσιο της έρευνας για το αεροπορικό δυστύχημα στην περιοχή Τβερ, ολοκληρώθηκαν οι μοριακές γενετικές εξετάσεις. Με βάση τα αποτελέσματά τους, διαπιστώθηκαν οι ταυτότητες και των δέκα νεκρών, αντιστοιχούν στον κατάλογο που αναφέρεται στο φύλλο πτήσης» αναφέρει συγκεκριμένα η ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό της και στην πλατφόρμα Telegram.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αερομεταφορών, στο αεροσκάφος Embraer βρίσκονταν:

Το πλήρωμα αποτελούσαν οι:

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορικών Μεταφορών ανακοίνωσε ότι ιδιωτικό αεροσκάφος Τύπου Embraer, συνετρίβη στην περιοχή Τβερ της Μόσχας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι δέκα επιβαίνοντες, καθώς και ότι ξεκίνησε έρευνα για τη συντριβή, υποστηρίζοντας πως στη λίστα με τους επιβάτες συμπεριλαμβανόταν και ο Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Τα συνεργεία διάσωσης ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι όλοι οι επιβάτες του αεροσκάφους είναι νεκροί.

Russia says Yevgeny Prigozhin was on a plane that crashed on a flight from Moscow to St Petersburg. All passengers and e crew, are dead.



Wagner-linked channels say Russian air defense shot down the plane – the same private jet Prigozhin regularly uses.https://t.co/j7W1mhtBeu