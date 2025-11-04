Rheinmetall: Κοντά σε deal αξίας πολλών δισ. ευρώ για την προμήθεια πυρομαχικών

Ο γερμανικός «κολοσσός» της αμυντικής βιομηχανίας, Rheinmetall, βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για μια σύμβαση προμήθειας πυρομαχικών αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Άρμιν Πάπεργκερ, σε συνέντευξή του στο Reuters την Τρίτη.

Μιλώντας στο περιθώριο της τελετής θεμελίωσης ενός νέου εργοστασίου πυρομαχικών στη Λιθουανία, ο Πάπεργκερ είπε ότι η συμφωνία «μπορεί να ανέλθει σε διψήφιο ποσό δισεκατομμυρίων ευρώ» και ότι η Rheinmetall βρίσκεται επίσης σε διαπραγματεύσεις με τη γερμανική κυβέρνηση για την παράδοση ενός δορυφορικού συστήματος.

Η Γερμανία σχεδιάζει να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ έως το 2029, μια σημαντική αύξηση από το 2% που ορίζει το ΝΑΤΟ και το οποίο πέτυχε για πρώτη φορά σε 30 χρόνια το 2024.

Για να καταστεί αυτό εφικτό, μετά από πολλές πολιτικές διαμάχες, τον Μάρτιο εγκρίθηκε μια εξαίρεση για τις αμυντικές δαπάνες από τους κανόνες για το χρέος.

Ο Πάπεργκερ δήλωσε ότι η κατάσταση των εγχώριων παραγγελιών είναι καλή και ότι αναμένει μια ισχυρή άνοδο το 2026.

«Αυτή τη στιγμή συζητάμε την πιθανότητα να ανοίξουμε ένα εργοστάσιο κατασκευής drones εδώ στις χώρες της Βαλτικής», δήλωσε στο Reuters, προσθέτοντας ότι αυτό μπορεί να γίνει με τη μορφή κοινοπραξίας με εταιρείες της Βαλτικής.

Η κοινοπραξία της Rheinmetall με την ιταλική Leonardo, που ξεκίνησε πέρυσι με σκοπό την ανάπτυξη και την κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων μάχης, κερδίζει δυναμική, δήλωσε ο Πάπεργκερ.

Η πρώτη σύμβαση για θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού αξίας αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ έχει υπογραφεί, δήλωσε ο Πάπεργκερ, προσθέτοντας ότι αναμένονται παραγγελίες αξίας περίπου 5 δισ. ευρώ τους επόμενους 12 μήνες.