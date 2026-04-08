Reuters: Το Ιράν έπληξε τον μοναδικό αγωγό εξαγωγής πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας

Το Ιράν επιτέθηκε στον αγωγό East-West της Σαουδικής Αραβίας λίγες μόνο ώρες μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για την αναστολή του πολέμου στο Ιράν, όπως ανέφερε πηγή του ενεργειακού κλάδου στο Reuters την Τετάρτη, πλήττοντας τη μοναδική διαδρομή εξαγωγής αργού πετρελαίου της χώρας από την έναρξη των εχθροπραξιών.

Ο αγωγός μετέφερε περίπου 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd) από την πετρελαϊκή καρδιά του βασιλείου στην Ανατολή προς το λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας, αφού το Ιράν είχε ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, παγιδεύοντας τεράστιες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου στον Κόλπο και προκαλώντας εκτόξευση των τιμών.

Η ροή μέσω του αγωγού αναμένεται να επηρεαστεί, ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι εκτιμάται η έκταση των ζημιών. Αυτό θα μπορούσε να επιδεινώσει αυτό που οι ειδικοί έχουν χαρακτηρίσει ως τη χειρότερη ενεργειακή κρίση στον κόσμο.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) δήλωσε σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη ότι είχε χτυπήσει διάφορους στόχους σε ολόκληρη την περιοχή με πυραύλους και drones, συμπεριλαμβανομένων πετρελαϊκών εγκαταστάσεων αμερικανικών εταιρειών στο Γιανμπού.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί η ακριβής ώρα της επίθεσης, ούτε το εύρος των ζημιών ή ο αντίκτυπος στη λειτουργία του αγωγού. Η υπηρεσία επικοινωνίας της κυβέρνησης της Σαουδικής Αραβίας και η εταιρεία Saudi Aramco δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν την Τρίτη σε εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων, με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, με στόχο την αναστολή ενός πολέμου έξι εβδομάδων που έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους, έχει επεκταθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και έχει διαταράξει σε πρωτοφανή βαθμό τις αγορές ενέργειας.

Παρά τη συμφωνία, επιθέσεις σε άλλες χώρες του Κόλπου συνεχίστηκαν. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι από τις 08:00 το πρωί τοπική ώρα καταγράφηκε εντατικοποίηση των ιρανικών επιθέσεων, με drones να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και εγκαταστάσεις αφαλάτωσης νερού.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν, ενώ στο Μπαχρέιν έγινε γνωστό ότι ιρανική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε κατοικίες στην περιοχή Σίτρα.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.