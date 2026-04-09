 Ο Τσίπρας και αν εγέρασε…

Ο κ. Τσίπρας πιστεύει πως το λάθος που έκανε το 2015 ήταν ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την επόμενη των εκλογών που κέρδισε, αντί να τις αφήσει να κλείσουν από τους δανειστές το καλοκαίρι. Ο κ. Τσίπρας, προκειμένου να ψαρέψει στα θολά νερά των οικονομικά αναλφάβητων, αγνοεί πως τις τράπεζες τις έκλεισαν οι καταθέτες, οι οποίοι απέσυραν μαζικά τις καταθέσεις τους λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του και στην κυβέρνησή του.

Αυτό που διδάχθηκε από την κρίση της δεύτερης χρεοκοπίας του 2015, την οποία ο ίδιος προκάλεσε, είναι πως τα πράγματα θα πήγαιναν καλύτερα αν είχε επιβάλει capital controls από τον Φεβρουάριο, ώστε οι καταθέτες να μην μπορούν να αποσύρουν τις καταθέσεις τους.

Ο κ. Τσίπρας μπήκε στην ΚΝΕ στις αρχές της δεκαετίας του ’90, τα χρόνια που κατέρρεε η ΕΣΣΔ. Τούτο αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα του ανδρός. Αν ήταν επιχειρηματίας, θα ήταν σαν να άνοιγε αντιπροσωπεία της Kodak, π.χ., τη χρονιά που η εταιρεία χρεοκοπούσε.

Ο κ. Τσίπρας αγνοεί βασικά πράγματα της οικονομίας. Αγνοεί πως, για να έχουν δουλειά οι άνθρωποι χωρίς καταθέσεις, πρέπει να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις καταθέσεις τους εκείνοι που διαθέτουν, με τις οποίες χρηματοδοτούν την οικονομία καθημερινά.

Αν, για παράδειγμα, σταματήσει η ελεύθερη πρόσβαση στις καταθέσεις, χιλιάδες επιχειρήσεις θα σταματήσουν να τοποθετούν τις καθημερινές εισπράξεις στις τράπεζες, αφήνοντάς τες μόνο με τους λογιστικούς αριθμούς των δεσμευμένων καταθέσεων.

Επιπλέον, στην ίδια συνέντευξη υποστήριξε και άλλα ψευδοοικονομικά επιχειρήματα. Ισχυρίστηκε πως δεν ενεχυρίασε τη δημόσια περιουσία για έναν αιώνα, προκειμένου να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το τρίτο μνημόνιο.

Η σύσταση του Υπερταμείου αποσκοπούσε ακριβώς σε αυτό: στη συγκέντρωση και αποτίμηση της δημόσιας περιουσίας, ώστε αυτή να εκποιείται αν δεν καταβάλλονται οι δόσεις των δανείων.

Η διακυβέρνηση Τσίπρα δεν ενεχυρίασε μόνο τη δημόσια περιουσία, αλλά παραχώρησε σε hedge funds και το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας των ιδιωτών.

Το κλείσιμο των τραπεζών είχε ως συνέπεια τη χρεοκοπία τους, άρα και την απώλεια των 25 δισ. ευρώ με τα οποία το κράτος είχε χρηματοδοτήσει, με χρήματα των φορολογουμένων, την προηγούμενη ανακεφαλαιοποίηση.

Αντί πινακίου φακής, ύψους 5–6 δισ. ευρώ, παρέδωσε τον έλεγχο των τραπεζών σε ξένα hedge funds και, μαζί με τις τράπεζες, τις υποχρεώσεις όλων των ελληνικών επιχειρήσεων, υγιών και προβληματικών. Μαζί με αυτά, και τις καταθέσεις και τα δάνεια όλων των ιδιωτών.

Αν μια επιχείρηση καθυστερούσε, εν μέσω κρίσης, να καταβάλει τη δόση του δανείου της, ήταν στη διακριτική ευχέρεια της τράπεζας να την οδηγήσει σε εκποίηση ή να την αναγκάσει να κατεβάσει ρολά.

Κατά τη διάρκεια του κλεισίματος των τραπεζών άλλαξαν χέρια περιουσίες. Οι λίγοι που βρέθηκαν με ρευστότητα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αγόρασαν μπιρ-παρά τις επιχειρήσεις και τις περιουσίες των πολλών, που είχαν τραπεζικό δανεισμό ή λειτουργούσαν με τραπεζικό χρήμα.

Ο κ. Τσίπρας και οι όμοιοί του δεν μπορούν να αντιληφθούν τι συνέβη στην ελληνική οικονομία, γιατί δεν επιχείρησαν ούτε απασχολήθηκαν ποτέ σε αυτήν. Επί των ημερών τους ενισχύθηκαν οι ολιγοπωλιακές συνθήκες, που εξασφαλίζουν τα υψηλά περιθώρια κέρδους, τα οποία σήμερα ο ίδιος καταγγέλλει.

Κάποιοι θα υποστηρίξουν πως και αυτή τη φορά, όπως και παλαιότερα, ο κ. Τσίπρας δεν εννοεί αυτά που υποστηρίζει· πως απλώς τα λέει για να «κοπαδιάσει» το αντισυστημικό κοινό του Βαρουφάκη, της Κωνσταντοπούλου και του Κουτσούμπα.

Και το 2015 δεν τα εννοούσε, αλλά τη ζημιά την έκανε…

📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών

ΟΠΕΚΕΠΕ

Κύριε Στούπα, ακούω τον κ. Ανδρουλάκη και τους συντρόφους του, να υποστηρίζουν, ότι η Κρήτη έγινε μπλε, εξαιτίας των παράνομων γεωργικών και κτηνοτροφικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υποστηρίζουν ότι οι γαλάζιες «ακρίδες έφαγαν» τις κοινοτικές επιδοτήσεις.

Γνωρίζω ότι πάντα η Κρήτη ήταν φιλελεύθερη, πράσινη και ενίοτε ροζ, ήτοι Ένωση Κέντρου, ΠΑΣΟΚ, και ΣΥΡΙΖΑ.

Άρα συμπεραίνω ότι όχι μόνον οι της ΝΔ αλλά και οι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ επωφελήθηκαν από τις κοινοτικές επιχορηγήσεις.

Όσο για την κυρία Κοβεσι , η οποία «σαλαμοποιει» την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ για λόγους που ίδια ξέρει ή ίσως και να μην ξέρει, στην χώρα της, την Ρουμανία, άσκησε τουλάχιστον 1.000 διώξεις αλλά μόνον 48 έφτασαν στα δικαστήρια. Μεταξύ των από την Κοβεσι διωχθέντων, ήταν και ένας πρώην πρωθυπουργός, ο όποιος μετά από εξαετή ταλαιπωρία κρίθηκε παμψηφεί αθώος.

Τώρα και εγώ περιμένω μετά την άρση ασυλίας των γαλάζιων βουλευτών, τις εναντίον τους κατηγορίες από την κυρία Κοβέσι και πόσοι γαλάζιοι βουλευτές θα πάνε στον φυσικό δικαστή τους.

Ευχαριστώ

Β Τ

