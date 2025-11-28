Ρεκόρ παρατηρήσεων drones σε γερμανικές στρατιωτικές βάσεις τον Οκτώβριο

Η Γερμανία κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό παρατηρήσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) πάνω από στρατιωτικές βάσεις τον Οκτώβριο και ιδιαίτερα ναυτικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος των υπηρεσιών πληροφοριών.

Μέχρι πρόσφατα, drones εντοπίζονταν συχνότερα πάνω από βάσεις του στρατού ξηράς και της αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων όπου εκπαιδεύονται Ουκρανοί στρατιώτες. Τον Ιανουάριο, η γερμανική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για ύποπτη ρωσική κατασκοπεία μετά τον εντοπισμό drones πάνω από αρκετές στρατιωτικές βάσεις στη Βαυαρία.

«Η Bundeswehr (οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις) διαθέτει κρίσιμες υποδομές. Αυτή τη στιγμή, κυρίως το ναυτικό είναι αυτό που επηρεάζεται (από τις παρατηρήσεις drones) σε σύγκριση με τους άλλους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων», δήλωσε στο Reuters ο Τόρστεν Άκμαν, αντιπρόεδρος της γερμανικής υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών BAMAD, σε μία σπάνια δημόσια τοποθέτηση.

Ο Άκμαν δεν αποκάλυψε συγκεκριμένους αριθμούς, ούτε πρότεινε αιτίες για τη φαινομενική μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς τις ναυτικές εγκαταστάσεις.

Η Γερμανία διαθέτει το μεγαλύτερο ναυτικό χώρας της Δύσης στην περιοχή της Βαλτικής. Η Βαλτική έχει αποκτήσει μεγαλύτερη στρατηγική σημασία για το ΝΑΤΟ από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, καθώς η Σουηδία και η Φινλανδία - χώρες που βρέχονται από τη Βαλτική - εντάχθηκαν στη δυτική στρατιωτική συμμαχία. Ο ίδιος ο ρωσικός στόλος της Βαλτικής είναι εγκατεστημένος κοντά στον παγιωμένο ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Η ναυτική βάση του Βίλχελμσχαφεν στη Βόρεια Θάλασσα αποτελεί τη μεγαλύτερη φρουρά της Bundeswehr. Εκεί πραγματοποιούνται επισκευές και συντήρηση του στόλου και ο ρόλος της είναι καθοριστικός για τις επιχειρήσεις στη Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική.

Η διασφάλιση ανοικτών θαλάσσιων διαδρομών στη Βαλτική Θάλασσα είναι ζωτικής σημασίας για τη συμμαχία, καθώς ενδέχεται να αποτελέσουν τη μοναδική γραμμή ανεφοδιασμού προς τις βαλτικές χώρες - Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία - εάν το στενό χερσαίο πέρασμα που τις συνδέει με την Πολωνία, και κατ’ επέκταση με το υπόλοιπο έδαφος του ΝΑΤΟ, αποκλειστεί σε περίπτωση σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του ΝΑΤΟ στην περιοχή, η Γερμανία εγκαινίασε το 2024 ένα πολυεθνικό ναυτικό αρχηγείο, το οποίο μπορεί να αναλάβει τη διοίκηση επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ στη Βαλτική Θάλασσα σε περίπτωση σύρραξης.