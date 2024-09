Σχέδιο για τη δημιουργία ενός κρατιδίου, αντίστοιχου με το Βατικανό, για τον μουσουλμανικό κόσμο, ετοιμάζει ο Έντι Ράμα, εντός των Τιράνων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Euronews.

Το «Κυρίαρχος κράτος του τάγματος Μπεκτασήδων» όπως το αναφέρουν, είναι ένα σχέδιο που έχει ο Αλβανός πρωθυπουργός για να δημιουργήσει ένα κρατίδιο το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, θα είναι το μικρότερο του κόσμου, αφού υπολογίζεται ότι η έκτασή του θα είναι 10 εκτάρια, μικρότερο κατά 1/4 του Βατικανού.

Μάλιστα, αναφέρει με πηγή Αμερικανικά δημοσιεύματα, πως ο Ράμα αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα την πρόθεσή του.

Ήδη μάλιστα έχει δημιουργηθεί λογότυπο και σελίδα στο wikipedia για τη δημιουργία αυτού του κράτους, στο οποίο όπως τονίζει το δημοσίευμα «θα επιτρέπει το αλκοόλ και οι γυναίκες θα φορούν ότι θέλουν» αφού δε θα υπάρχουν κανόνες lifestyle rules.

Για την πρόθεσή του ο Ράμα ανέφερε στους NY Times πως θέλει να φροντίσει «τον θησαυρό αυτό, που είναι η θρησκευτική ανοχή, κάτι το οποίο δεν πρέπει ποτέ να θεωρούμε δεδομένο».

Η ιστορία του τάγματος των Μπεκτασήδων χρονολογείται από τον 13ο αιώνα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πριν από έναν αιώνα, η έδρα του Τάγματος μεταφέρθηκε στα Τίρανα μετά την απαγόρευση από την Τουρκία από τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.



Το τάγμα των Μπεκτασήδων έχει μακρά μυστικιστική παράδοση στην Αλβανία. Υποστηριζόμενοι από τους Γενίτσαρους, οι επίλεκτοι στρατιώτες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στρατολογήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από χριστιανικές περιοχές των Βαλκανίων. Για εκατοντάδες χρόνια, οι πιστοί βρίσκονταν υπό πίεση -είτε οι άρχοντές τους ήταν χριστιανοί, μουσουλμάνοι ή άθεοι- που τους οδήγησε σε γειτονικές χώρες όπως το Κόσοβο και η Βόρεια Μακεδονία.

