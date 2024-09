Μέση Ανατολή

Περίπου 100 ρουκέτες εκτόξευσε η Χεζμπολάχ από τον Λίβανο στην περιοχή της Χάιφα στο βόρειο Ισραήλ το πρωί της Κυριακής, μετά το ολονύχτιο μπαράζ επιθέσεων στην κοιλάδα Ιεζρέλ, την πιο βαθιά βολή πυραύλων της τρομοκρατικής οργάνωσης στο Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο.

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι από το βράδυ του Σαββάτου, περίπου 150 ρουκέτες, πύραυλοι κρουζ και drones εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ισραήλ.

Οι επιθέσεις με ρουκέτες έγιναν από το Λίβανο και είχαν στόχο το βόρειο τμήμα του Ισραήλ, ενώ τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι πύραυλοι κρουζ εκτοξεύτηκαν από το Ιράκ.

Ο στρατός λέει ότι η διάταξη αεράμυνας της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας είχε υψηλό ποσοστό αναχαίτισης εν μέσω των επιθέσεων, ενώ μόνο μερικές περιπτώσεις άμεσων συγκρούσεων και πτώσης θραυσμάτων προκάλεσαν τραυματισμούς και ζημιές.

«Η πολεμική αεροπορία είναι έτοιμη σε άμυνα και επίθεση», πρόσθεσαν οι IDF.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ένας έφηβος σκοτώθηκε όταν συγκρούστηκε με το όχημά του καθώς ηχούσαν οι σειρήνες τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα των λιβανέζικων πυρών.

Dashcam footage shows the moment of the Hezbollah rocket impact in the Haifa suburb of Kiryat Bialik this morning. Three civilians were injured. pic.twitter.com/RFw0mJQwk0

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι ορισμένες από τις ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν προς τη Χάιφα αναχαιτίστηκαν, ενώ άλλες έπεσαν στο Κιριάτ Μπιαλίκ, προάστιο της βόρειας παραλιακής πόλης, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους.

Μια ρουκέτα έπληξε ένα σπίτι στο Moreshet στην Κάτω Γαλιλαία, προκαλώντας σημαντικές ζημιές αλλά χωρίς τραυματισμούς.

Οι σειρήνες ηχούσαν επίσης γύρω από τη Θάλασσα της Γαλιλαίας, αλλά δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς εκεί.

Σε ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ υποστήριξε ότι τα πυρά των πυραύλων είχαν στόχο εγκαταστάσεις της αμυντικής βιομηχανίας Rafael στην περιοχή της Χάιφα.

Η τρομοκρατική οργάνωσηδήλωσε ότι οι πύραυλοι ήταν απάντηση στις εκρήξεις βομβητών και ασύρματων συσκευών στο Λίβανο την περασμένη εβδομάδα, οι οποίες σκότωσαν περισσότερα από 30 μέλη της τρομοκρατικής ομάδας και τραυμάτισαν χιλιάδες άλλους.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε 24 ρουκέτες στην κοιλάδα Τζεζρέλ - η βαθύτερη βολή ρουκετών στο βόρειο Ισραήλ από τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας, όλες οι ρουκέτες αναχαιτίστηκαν από την αεράμυνα.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για το μπαράζ, ισχυριζόμενη ότι στόχευσε με δεκάδες ρουκέτες την αεροπορική βάση Ραμάτ Νταβίντ της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, που βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο.

Σύμφωνα με το δίκτυο al-Mayadeen που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, οι ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από μια υπόγεια βάση πυραύλων «Imad».

Στον απόηχο των πυραυλικών πυρών, οι IDF ανακοίνωσαν ότι πραγματοποιούν νέο κύμα επιδρομών κατά στόχων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ενώ η αεράμυνα παραμένει σε κατάσταση υψηλού συναγερμού.

«Τα πλήγματα των IDF θα συνεχιστούν και θα αυξηθούν κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ», δήλωσε ο στρατός.

Το Σάββατο, οι IDF πραγματοποίησαν ένα κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον εκατοντάδων στόχων της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών πυραύλων, με το στρατό να δηλώνει ότι είχε εντοπίσει προετοιμασίες της τρομοκρατικής οργάνωσης για την πραγματοποίηση μεγάλων επιθέσεων με ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις IDF, οι αεροπορικές επιδρομές πιθανόν ματαίωσαν την πλειονότητα των προγραμματισμένων εκτοξεύσεων πυραύλων της Χεζμπολάχ.

After this morning's Hezbollah rocket attacks on northern Israel, the IDF says it has completed a new wave of strikes against the terror group.



The dozens of strikes carried out by fighter jets hit Hezbollah rocket launchers and buildings used by the terror group in several… pic.twitter.com/YO9flJBF8E