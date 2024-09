Σε συναγερμό το Ισραήλ: «Πιθανές μεγάλες» επιθέσεις από τη Χεζμπολάχ τις επόμενες 24 ώρες

Ύψιστος συναγερμός έχει σημάνει στο Ισραήλ, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για πιθανά μεγάλα κύματα επιθέσεων από την Χεζμπολάχ μέσα στις επόμενες 24 ώρες, στη Χάιφα και σε περιοχές στα βόρεια της χώρας.

Σύμφωνα με τη Jerusalem Post, οι IDF το βράδυ του Σαββάτου εξέδωσαν νέους περιορισμούς στο εσωτερικό μέτωπο της Χάιφα και σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας προς το βορρά.

Οι νέοι περιορισμοί στο εσωτερικό μέτωπο σημαίνουν ότι από τη Χάιφα και βορειότερα, οι συγκεντρώσεις περιορίζονται σε 30 άτομα σε εξωτερικούς χώρους και 300 σε εσωτερικούς χώρους.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αλλαγές νότια της Χάιφα, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, με βάση τις ενδεχόμενες επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Με ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέες επιθέσεις σε βάρος της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, τονίζοντας ότι «το Ισραήλ έπληξε πάνω από 180 στόχους της Χεζμπολάχ, συνεχίζοντας το σφυροκόπημα με πυροβολικό και αεροπορία στον Νότιο Λίβανο».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχε ανακοινώσει επιδρομές κατά χιλιάδων εκτοξευτών πυραύλων και άλλων στόχων της ισλαμιστικής οργάνωσης στον νότιο Λίβανο.

«Ο ισραηλινός στρατός πλήττει αυτήν τη στιγμή στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον Λίβανο», αναφέρεται στην τελευταία ανακοίνωση του στρατού.

«Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία «χτύπησε χιλιάδες θέσεις εκτοξευτών που ήταν έτοιμοι για άμεση χρήση, πλήττοντας στόχους στο έδαφος του Ισραήλ», ανέφερε ο IDF.

