Ιράν: Στους 51 οι νεκροί από την έκρηξη σε ανθρακωρυχείο (vid)

Τουλάχιστον 51είναι οι νεκροί και 17 οι τραυματίες από μία έκρηξη που προκλήθηκε από αέριο σ’ ένα ορυχείο άνθρακα στην επαρχία του Νοτίου Χορασάν στο Ιράν, ενώ αγνοούνται άλλοι 24 ανθρακωρύχοι.

Έκρηξη μεθανίου προκλήθηκε σε δύο σήραγγες του ορυχείου που διαχειρίζεται η εταιρία Madanjoo company, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η κρατική ιρανική τηλεόραση.

19 killed, nearly 70 injured in mine #blast in #Iran’s North Khorasan province. https://t.co/kSkzSJCXpG pic.twitter.com/TYjD4XqZJR