Πυροβολισμοί στο Αρκάνσας: Τουλάχιστον δύο νεκροί - Πολλοί τραυματίες

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού, σε πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Αρκάνσας την Παρασκευή, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο κατάστημα Mad Butcher στο Φόρνταϊς του Αρκάνσας, ανέφερε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Arkansas Online, επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους. Ο σερίφης της κομητείας του Ντάλας Μάικ Νόιντελ δήλωσε σε τοπικό κανάλι του CBS News ότι το περιστατικό «έχει περιοριστεί».

Το Fordyce είναι μια μικρή κοινότητα 3.200 κατοίκων στο κεντρικό Αρκάνσας.

